انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الفجر الجزائرية من الترددات التي شهدت بحثا رائجا خلال الأيام الماضية في بعض الدول العربية والأجنبية، وكان البحث عن تردد هذه القناة لمتابعة ما تعرضه من مسلسلات عربية وتركية مدبلحة بشكل مجاني، ونعرض عليكم من خلال موقعنا “مصر فائف” إعدادات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي المصري نايل سات .

للتذكير فقط بدأت قناة الفجر الجزائرية بث برامجها عبر نايل سات عام 2015، وقد اكتسبت القناة شهرة واسعة في أوساط متابعي المسلسلات التركية المدبلجة، خصوصا بعد بثها مسلسل قيامة عثمان الذي كان يبث أسبوعيا مساء كل يوم خميس مجانا، كما أنه من المتوقع أن تقوم قناة الفجر الجزائرية في الأيام القادمة على بث حلقات جديدة من المسلسلات التاريخية التركية المدبلجة والعربية لتمكين المشاهدين في الدول العربية من متابعتها مجانا .

تقوم قناة الفجر الجزائرية بالإضافة لبث المسلسلات التركية المدبلجة بعرض مختلف البرامج الإخبارية والثقافية والرياضية والأفلام الوثائقية المتنوعة، كما تبث بعض الأفلام الأجنبية

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4