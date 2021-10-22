شوف عروض جرير في السعودية علي الجوالات خصم 25% وأكثر

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عروض جرير في السعودية، تهتم شركة جرير بتقديم الكثير من العروض والخدمات المختلفة للعملاء بشكل دائم، حيث تضم هذه العروض عدد كبير من الأقسام المختلفة الموجودة في فروع الشركة، كما أنه من المعروف أن شركة جرير تمتلك الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة وذلك لكي يستطيع العملاء من جميع أنحاء المملكة الوصول إلى هذه الفروع وشراء كل احتياجاتهم. عروض جرير في السعودية شركة جرير من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يثق بها العملاء لشراء مستلزمات الدراسة الخاصة بهم والإلكترونيات أيضاً، حيث تهتم شركة جرير بإضافة مجموعة من الأقسام الجديدة في فروعها كل فترة، كما تضم فروع جرير مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة أيضاً، وتقوم شركة جرير بإضافة هذه الأقسام إلى العروض والخصومات التي تقوم شركة جرير بتقديمها للعملاء بشكل دائم والتي يتم الإعلان عنها إما من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو من خلال فروع شركة جرير في أنحاء المملكة. عروض جرير في السعودية علي الجوالات عروض جرير اليوم هاتف محمول فيفو اكس 60 برو مساحة 256 جيجا بايت لون أسود 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.

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هاتف محمول فيفو واي 30 مساحة 128 جيجا بايت رام جديد 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.

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هاتف محمول فيفو واي 12 اس مساحة 32 جيجا بايت لون أزرق 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.

هاتف محمول فيفو واي 11 مساحة 32 جيجا بايت لون أزرق 459 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

هاتف محمول فيفو واي 20 واي جي مساحة 128 جيجا بايت 819 ريال سعودي بدلاً من سعر 869 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير في السعودية علي الجوالات خصم 25% وأكثر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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