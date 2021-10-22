انت الان تتابع تفاصيل خبر الأماكن السياحية في لندن والأكثر جذباً للسائحين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع 27 مليون سائح سنويًا، أصبحت لندن واحدة من أكثر الأماكن السياحية زيارة في العالم، اكتشف الرومان المدينة لأول مرة وتطورت كثيرًا على مر القرون.

ليس من المستغرب أن لندن هي واحدة من أكثر الأماكن السياحية شعبية اليوم، حيث أصبحت لندن واحدة من أكثر المدن تنوعًا في العالم مع تاريخ غني وتقاليد وثقافة فريدة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين شخص.

تقع معالم لندن في الاتجاهات الأربعة للشمال والغرب والجنوب والشرق، وهي من أكثر المناطق ازدحامًا في المدينة، وسط لندن هو مقصد سياحي ووجهة سياحية شهيرة.

الأماكن السياحية في لندن

أصبحت لندن مدينة لا تمل فيها حيث تحتوي على أفضل المراكز التاريخية والفنية والترفيهية والتسوق والمطاعم، في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على أفضل المعالم السياحية في لندن حتى تتمكن من إعداد أفضل خطة سفر لنفسك.

حديقة بارك

حديقة هايد بارك من أشهر وأكبر المنتزهات في لندن، تتمتع الحديقة بخلفية تاريخية مهمة وشهدت العديد من المظاهرات والاحتجاجات.

بحيرة سربنتين، من أجمل معالم لندن، وتعتبر في حديقة هايد بارك وقد تم تقسيمها إلى نصفين، في هذه البحيرة، يمكنك ركوب قارب دواسة ورؤية البجع الجميل والاستمتاع بالهواء النقي في قلب المدينة.

يمكنك قراءة: السياحة العلاجية في الأردن وأهم مميزاتها

قصر وستمنستر

تُعرف وستمنستر بأنها المركز السياسي في لندن ويقع البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر، يقع برج ساعة بيج بن الشهير أيضًا على الجانب الشمالي الشرقي من مبنى البرلمان.

كما تصدر رنين هذه الساعة الرمزية كل ساعة، ولكن سيتم إيقاف تشغيل هذه الساعة الشهيرة للإصلاح لمدة 4 سنوات اعتبارًا من 21 أغسطس 2017 وسيتم إعادة تركيبها اعتبارًا من عام 2020.

كنيسة وستمنستر هي معلم آخر من معالم لندن في الحي وهي مفتوحة للجمهور كل يوم تقريبًا، إذا كنت ترغب في الاسترخاء في ساحة البرلمان، فسترى أيضًا تماثيل السياسيين المشهورين مثل ونستون تشرشل ونيلسون مانديلا.

مدينة كامدن

هذا الموقع الثقافي الشهير هو معلم آخر من معالم لندن يقع شمال المدينة، كما يشتهر المكان بثقافته المتنوعة ويتألف سكانه من القوط والأشرار والروكابيلي (أسلوب موسيقى الروك أند رول) والسياح من هذا النوع، كامدن هي حي نابض بالحياة وحيوي، مع العديد من صالات الوشم ومحلات الثقب.

هناك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية في سوق كامدن ويمكنك العثور على العديد من الأطعمة العالمية في الشوارع جنبًا إلى جنب مع المتاجر الفنية المتخصصة، ابحث عن الملابس القديمة والكتب المستعملة والتحف الأخرى على أرفف هذه المحلات.

عين لندن

معلم آخر في لندن ربما سمعت عنه أو شاهدته في بعض الأفلام والمسلسلات التلفزيونية هو عين لندن أو عجلة الألفية، إذا سافرت إلى لندن ولم ترَ هذا الجذب السياحي، فستكون رحلتك غير مكتملة.

في الأصل، تم بناء هذا الكاروسيل العملاق تكريماً للاحتفال الألفية، وفوقه، يمكن رؤية منظر فريد من جميع أنحاء المدينة، في الليل وفي المناسبات الخاصة، تلفت هذه العربة ذات الأضواء الملونة أنظار كل المشاهدين.

الشارع الخباز

يعد شارع بيكر أحد أهم المراكز الثقافية في لندن، ويشتهر بالشارع الذي عاش فيه آرثر كونان دويل، مبتكر شيرلوك هولمز الشهير.

اليوم يمكنك أن تجد متحف شرلوك هولمز بالقرب من محطة مترو الأنفاق في شارع بيكر، أصبح المتحف ذائع الصيت بعد بث مسلسل “شيرلوك” الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية.

يقع متحف مدام توسو في الجوار، المتحف مشهور عالميًا ويمكن للزوار التقاط صور تذكارية لأشخاص مشهورين بمنحوتات من الشمع.

بعد زيارة المتاحف، توجه إلى Regent’s Park للاسترخاء بعيدًا عن الصخب والضجيج، يمكنك أيضًا الصعود إلى قمة تل بريمروز والاستمتاع بإطلالة على المدينة في واحدة من أروع أجزاء لندن.

الحي الصيني

يقع الحي الصيني في لندن في شارع جيرارد بين سوهو وليستر سكوير، الحي الصيني مُمتلِئ بالمطاعم الآسيوية الأصيلة ومحلات السوبر ماركت والبارات تحت الأرض، وهناك دائمًا ترفيه جديد في هذا الحي.

سيرك بيكاديللي

يعد سيرك بيكاديللي أحد أكثر المعالم شهرة في لندن، حقل مليء بالأضواء وشاشة كبيرة، كان سيرك بيكاديللي حيًا تجاريًا وواحدًا من أكثر الأماكن ازدحامًا في لندن منذ القرن السابع عشر.

يقع عند تقاطع الغرب ولندن، ويمكن الوصول إلى بعض أكبر المسارح مثل مسرح Criterion والنوادي الليلية، يعد التمثال المجنح في وسط السيرك مكانًا شهيرًا للقاء وأحد مناطق الجذب السياحي في المدينة.

المشي الليلي

لندن مدينة نابضة بالحياة وحيوية ليلا ونهارا، خلال ليالي لندن المفعمة بالحيوية، بعد غروب الشمس، يتم تنفيذ العديد من البرامج في زوايا المدينة، وتعطي أضواء المدينة تأثيرًا سحريًا.

وبهذا نكون استعرضنا معكم بعض المعالم والأنشطة السياحية التي يمكنك القيام بها في لندن.