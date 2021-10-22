شوف عروض جرير الشهرية أقوى الخصومات والتخفيضات لهذا الموسم تسوق الآن

عروض جرير الشهرية، تعتبر شركة جرير من ضمن الشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية منذ شهر ديسمبر 2003، كما أن شركة جرير تعمل في المجال الخاص بقطاعات التجزئة في تركيزها على المتاجر المتخصصة، حيث أن المقر الأساسي للشركة يكون في الرياض التي تكون عاصمة المملكة العربية السعودية، وتم تأسيس تلك الشركة في شهر يوليو 1979.

عروض جرير الشهرية خصومات تصل إلي 50% اغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية

عروض جرير الشهرية

تعتبر مكتبة جرير من إحدى المتاجر القوية وأيضًا الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصل العدد الخاص بالفروع في الشركة حوالي 39 فرعًا في الكثير من الأماكن بالسعودية، كما تعمل المكتبة عن طريق قسمين وهم، البيع عن طريق التجزئة ومن ضمنها المبيعات من خلال الإنترنت والقسم الخاص بالبيع عن طريق الجملة، كما أن المكتبة تقوم بتقديم أروع وأكبر العروض أما كل يوم أو كل أسبوع.

عروض جرير السعودية

عروض جرير الشهرية سعر الكاميرا الفورية من انستاكس ميني 11 يكون بسعر 319 بدلًا من 369 ريال سعودي. خصومات جرير اليوم سعر كتابين من حكايات القط الشقي يكون 79 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية سعر الكتاب الخاص بشبكة العنكبوت يكون بسعر 29 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية

تنزيلات جرير الأسبوعية سلسلة تعلم الرسم عن طريق البساتيل بعشرة خطوات يكون بسعر 42 ريال سعودي. عروض جرير اليوم تليفزيون من النوع سامسونج بالدقة العالية كيو ال اي دي يكون بسعر 9499 بدلًا من 17999 ريال سعودي. خصومات جرير اليومية سعر تليفزيون من النوع ال جي بدقة النانو ال اي دي يكون 3249 بدلًا من 7499 ريال سعودي. عروض جرير اليوم هاتف المحمول من النوع سامسونج جالكسي زد فولد سعة 256 جيجا بايت باللون الأسود يكون من الجيل الخامس بسعر 6199 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

عروض جرير الشهرية