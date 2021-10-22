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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 50% في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية تستمر في القيام لكي تقوم بالعروض والخصومات الكبيرة والقوية جدًا، حيث أن الشركة تكون شديدة الحرص في تقديم هذه العروض وكذلك الخصومات، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تختص في بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا الأجهزة المنزلية، كما يتم توافر حوالي اثنان وأربعون فرعًا بالمملكة، وعدد اثنان آخرين في عمان وكذلك البحرين.
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عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا أو التي تسمى بإسم (الشركة المتحدة) التي تختص في الإلكترونيات تعد من إحدى الشركات السعودية التي تعمل في المجال الخاص لبيع الأجهزة الإلكترونية وأيضًا الأجهزة المنزلية، كما تأسست الشركة في عام 2003 على أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت في السوق المالي بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر عام 2018، كما أنها تختص من أجل بيع هواتف المحمول والكاميرات، ومستحضرات وغير هذا.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية سعر هاتف آيفون 12 سعة 64 جيجا بايت يكون 3199 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم هاتف آيفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 3999 بدلًا من 4699 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية ماكينة صانعة القهوة التركية من النوع بيكو مع إناء واحد 220 فولت باللون الأبيض تكون بسعر 459 بدلًا من 559 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية عجانة تشارلوت من النوع مولينكس 800 واط حجم 4.8 لتر تكون سعرها 459 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية المقلاة بدون زيت حجم 3.2 لتر من النوع كلاس برو باللون الأسود يكون سعرها 279 بدلًا من 399 ريال سعودي.
عروض اكسترا اليوم
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع ميديا باد إم 5 لايت يدعم الواي فاي سعة 32 جيجا باللون الرمادي يكون بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية مكيف الشباك من النوع زامل 24200 وحدة يكون بسعر 2099 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم ثلاجة من النوع إل جي باب بجانب باب حجم 26.7 باللون الأسود سعرها يكون 14999 بدلًا من 25999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية مايكروويف سعة 20 لتر من النوع سولو باللون الأسود يكون بسعر 579 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية مكواة الضغط من النوع برنسيس 40 بوصة تكون بسعر 1659 ريال سعودي.
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