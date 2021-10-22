شوف أقوى العروض من عروض العثيم مول بأقل سعر

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تقدم شركة العثيم للبيع بالتجزئة أقوى العروض ضمن عروض العثيم هذا الأسبوع. يمكنك شراء مقاضيك الشهرية والأسبوعية وتوفير الكثير من الأموال نظرا للتخفيضات الكبيرة التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم كل أسبوع. اشتري زيت الطعام والأرز والأغذية الطازجة والمجمدات بالإضافة إلى مئات الأصناف الأخرى من الأغذية المعلبة والأجهزة المنزلية وغير ذلك الكثير بأقل الأسعار من أسواق العثيم. كما يمكنكم المساهمة في بطاقة سنابل الخير لمساعدة المحتاجين لشراء مقاضيهم بسهولة ويسر. عروض العثيم مول اشتري حبة من شيبس سفوري الحراق وزن ٥٠ جرام مقابل ٢.٢٥ ريال بدلا من ٣.٧٥ ريال.

ربطة بسكويت ويفر شوكو وبندق تحتوي على ٢٤ قطعة بسعر ٧.٩٥ ريال بدلا من ١٣.٩٥ ريال.

احصلي على عبوة من شوكولاتة فيكتو وزن ٢٠٠ جرام مقابل ١٢.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٥ ريال.

حليب خالي بودرة وزن العبوة ١٨٠٠ جرام متاحة بسعر ٤٣.٩٥ ريال بدلا من ٥٧.٩٥ ريال بخصم نقدي قيمته ١٤ ريال سعودي.

احصل على ٢ حبة من مايونيز هالي ٢٣٦ مل مقابل ٥.٢٥ ريال بدلا من ١٠.٥ ريال. عبوة جبن فيكتو مربعات ١٢ حبة وزن ١٨٠ جرام بسعر ٤.٩٥ ريال بدلا من ٦.٥ ريال.

جبن هالي كريم كاسات وزن ٩١٠ جرام مقابل ١٤.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٥ ريال.

مرقة دجاج هالي شرائح تحتوي على ٢٤ قطعة بسعر ٧.٥ ريال بدلا من ١٢.٠٩ ريال.

احصلي على بطاطس هالي شرائح وزن كيلو جرام بسعر ٥.٥ ريال بدلا من ٧.٧٥ ريال.

اشتري ثلاث حبات من عبوات طماطم فيكتو المفسرة وزن الحبة ٤٠٠ جرام مقابل ٨.٢٥ ريال بدلا من ٩.٧٥ ريال. زيت زيتون بيتوني بكر ممتاز ٥٠٠ ما بسعر ١١.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٥ ريال. يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الصحية الخالية من الكوليسترول كما يمكن استخدامه في إعداد الطعام ويستخدم كدهان للشعر والجسم كما أنه يعمل كملين طبيعي لعلاج الإمساك.

ربطة من زيت نور دوار الشمس ٢× ١.٥ لتر مقابل ٣٦.٩٥ ريال بدلا من ٤٣.٩٥ ريال.

كيس أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزن ١٠ كيلو جرام بسعر ٥٢.٩٥ ريال بدلا من ٨٣.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى العروض من عروض العثيم مول بأقل سعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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