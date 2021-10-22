شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض التوفير على مختلف الأجهزة تحت شعار تحطيم الأسعار LULU

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض التوفير على مئات المنتجات والأجهزة المختلفة التي تقدمها في جميع متاجرها. تقدم LULU Hypermarkets أقوى التخفيضات والخصومات على جميع الأجهزة سواء أكانت أجهزة إلكترونية حديثة، أو كهربائية، أو منزلية وغيرها الكثير من لوازم البيت تحت شعار تحطيم الأسعار.

عروض لولو هايبر أقوى عروض التوفير على الأجهزة الإلكترونية تحت شعار تحطيم الأسعار LULU

تقدم لولو في مختلف معارضها كبرى الخصومات والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية، وأجهزة اللابتوب والتاب، والاكسسوارات المختلفة.

اشتري هاتف هواوي واي 5، بشاشة مقاسها 5.45 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد 10. أم بالنسبة لمساحة الهاتف؛ فهو يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت. بينما دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، والخلفية 8 ميجا بكسل، وبطارية 3020 مللي أمبير. كل هذا بسعر 399 ريال سعودي.

احصل على خصم 200 ريال على فيفو اكس 60، الهاتف من الجيل الخامس، يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. كما يحتوي على شاشة مقاسها 6.56 بوصة، وبطارية 4300 مللي أمبير. بينما الذاكرة عشوائية مساحتها 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلي 256 جيجا بايت. بسعر 2499 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على لابتوب هواوي مات بوك بمعالج كور أي 3، بشاشة مقاسها 15.6 بوصة. أما مساحة التخزين 256 جيجا بايت، ومساحة الرامات 8 جيجا بايت رام، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. بسعر 2399 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

ساعة أبل الإصدار السادس، مساحة السوار 44 مم، متوفر بأكثر من لون. بسعر 1799 ريال بدلاً من 1969 ريال سعودي، ووفر 170 ريال.

تخفيضات لولو هايبر القوية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

خصم 50 ريال على مفرمة اللحم ماركة أيكون، بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

احصل على خصم 41 ريال على أيكون مكنسة كهربائية، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 189 ريال بدلاً من 230 ريال سعودي.

احصل على خصم 90 ريال على أيكون ثلاجة، سعتها 45.5 لتر، بسعر 349 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي.

خصم 150 ريال على طقم أواني طهي غير لاصقة ماركة شيفلاين، يتكون من 17 قطعة.

خصم 50 ريال على طقم عشاء سيراميك من هوم، مكون من 20 قطعة، بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

LuLu Hypermarket OFFERS المذهلة على أشهر الماركات العالمية للعطور ومستحضرات التجميل