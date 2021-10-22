نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات الويكند تحطم الاسعار مع عروض العثيم على الجوالات الحديثة والشاشات والاجهزة العرض يبدأ من 20 أكتوبر 2021 وينتهي في 26 أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الجوالات هذا ما بات يبكث عنه الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية لاطلاع على تخفيضات اسواق العثيم المذهلة والتي قد تصل إلـ 56%، تلك العروض التي يتيحها حتي يوم 26 أكتوبر، وليست العروض على الجوالات فقط بل ايضاً تشمل جميع المنتجات والسلع المختلفة بأقل سعر، واللن نقوم معا بجولة لمعرفة عروض العثيم المختلفة تسوق وقم بمليء العربة.

عروض العثيم على الجوالات الحديثة

تضمنت عروض العثيم للجوالات منها جوال لافا واي 40 32 جيجا بسعر 269 ريال، وجوال فيفو واي 20 اس 128 جيجا بسعر 745 ريال، جوال سامسونج آي 12 بسعر 599 ريال ، جوال تكنو سي جي 1286 جيجا 6 رام 699 ريال، جوال تكنو كي اف 8 128 جيجا 4 رام 599 ريال، جوال نوكيا 199 ريال.

عروض وتخفيضات العثيم على الشاشات

شاشة اور ال اي دي سمارت 65 بسعر 1929 ريال، شاشة توشيبا ال اي دي 32 بسعر 869 ريال، شاشة امبيكس ال اي دي 40 بسعر 799 ريال، شاة امشبيكس سمارت 55 بسعر 1499 ريال، سماعة ميكرو ديجيت بلوثوث 119 ريال.

عروض العثيم على الأجهزة

بينما جاءت عروض العثيم على الأجهزة بخصومات رائعة وشملت قلاية هوائية اي تي اس بسعر 199 ريال، قدر ضغط امجوي كهربائيّ 6 لتر بسعر 179 ريال، غلاية ماء نيكاي رجاج 1،7 لتر بسعر 59 ريال، غلاية كيك اون ستيل 35 ريال ، خلاط مولينكس 1،5 لتر 129 ريال، ميكروويف كيون 20 لتر بسعر 189 ريال، صناع الطعام جيباس 1×4 بسعر 119 ريال، مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 69 ريال، خبازة سيف الكهربائية بسعر 189 ريال، مكواة جيباس بسعر 59 ريال، صناعة سندوتشات كولين بسعر 79 ريال، محضر طعام اي تي سي متعدد 179 ريال، مقلاة بطاطس جولولكس 8،2 لتر 325 ريال، شواية باربكيو فورية كبيرة بسعر 30 ريال، خبازة شو لوكس كهربائيّة بسعر 159 ريال.