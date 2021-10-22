نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية ليومين بأسعار مجنونة وتخفيضات حصرية لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ..عروض العثيم السعودية ليومين ، تقدم متاجر أسواق العثيم تجربة تسوق فريدة من نوعها حيث أنها تعد من المتاجر الرائدة في المملكة العربية السعودية. تقدم عروض العثيم الأسبوعية بداية من يوم الأربعاء من كل أسبوع بخصومات وتخفيضات علي المنتجات المختارة والمعروضة بالنشرة التسويقية الخاصة بها. وفي هذا الأسبوع تتضمن العروض التسويقية تخفيضات لمدة يومين هما الجمعة والسبت.

عروض العثيم السعودية ليومين

في هذا الأسبوع تشمل عروض العثيم السعودية والتي تسري من الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 16 ربيع الأول 1443 ولمدة يومين. علي تخفيضات علي بعض الفواكه والخضار الطازجة مثل الخيار ليصل سعره الي 2.95 ريال للكيلو وسعر تفاح رويال جالا 4.95 ريال للكيلو. كما تشمل الخصومات تخفيضات علي سعر الحبحب ليصل الي ريال سعودي ونصف للكيلو و للزيتون اليسا اسود. وتتضمن الخصومات علي اللحوم الطازجة مثل لحم عجل بلدي بدون عظم.

خصومات العثيم علي الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل قلاية سيف الصحية بسعة 9 لتر بسعر 329 ريال وميكرويف سيف سعة 20 لتر بسعر 199 ريال. بالإضافة الي خلاط فيلبس مع مطحنة وغلاية ماء نيكاي.

خصومات العثيم الأسبوعية

تسري عروض العثيم السعودية الأسبوعية علي كميات محددة، وفي حالة قيام العميل بشراء كميات تتخطى كميات العرض، سيتم محاسبة القطع الزائدة بنفس السعر قبل الخصم. يسري العرض فى أسواق وهايبر العثيم حتي نهاية يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021 أو عند نفاذ الكمية. تتضمن العروض الأسبوعية علي تخفيضات علي المنتجات المتنوعة. مثل صابون تايد بودرة مركز حجم 5 كيلوجرام وحليب المراعي 1800 جم وزيت شمس دوار شمس 1.5 لتر لعدد عبوتين للربطة الواحدة. بالإضافة الي خصومات اللحوم الطازجة مثل لجم رفيدي بالعظم بسعر 53.59 ريال سعودي ولحم خروف بربري بالعظم. ولحم عجل بلدي بعظم وبدون. وخصومات علي أسعار الجبنات مثل جبن دومتب دوبل كريم وجبن الزهار ملح خفيف وجبن أنكور فيتا وغيرها من المنتجات التي يمكنك الاطلاع عليها من خلال الصور الموضحة إدناه.

النشرة التسويقية لأسواق عبدالله العثيم

كما تتضمن العروض علي خصومات الفواكه والخضار الطازجة. مثل قرع عسلي والبرتقال الذي يمكنك إعداده عصير طارج ومفيد لإحتوائه علي فيتامين سي. وفاكهة الكيوي والتفاح الليمون الفتنامى والزنجبيل. وتشمل الخضار علي الفلفل البارد الأخضر والبص الأحمر والفلفل الأصفر والأحمر والثوم والباذنجان أسود رومي وسط وخس لولو. وإذا كنت من محبي الحلويات فيمكنك الاستفادة من الخصومات علي سويس رول الشوكولاتة الشهي الصغير وزود بلح الشام الصغير. وكعك أصابع بجوز الهند ومعمول التمر علية كبيرة ورموش الست علبة صغيرة. بالإضافة الي زود كرواسون جبن بيضاء لعدد خمس حبات.