نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تحت شعار مهرجان المكرونة وتخفيضات تصل ل50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم ، تعتبر متاجر هايبر بنده واحدة من أفضل متاجر المملكة العربية السعودية. والتي تقدم تجربة تسوق ممتعة وعروض تسويقية وخصومات أسبوعية. وتقدم متاجر بنده السعودية عروض أسبوعية تبدأ من يوم الثلاثاء من كل أسبوع حتي يوم الأربعاء للأسبوع الذي يليه. وفي هذه المقالة سنتناول عروض بنده الأسبوعية وعروض مهرجان المكرونة المقدم من هايبر بنده في جميع فروعه بأنحاء المملكة.

عروض بنده اليوم

تحت شعار مهرجان المكرونة ، تقدم متاجر بنده عروض حصرية علي مختلف الأنواع من المكرونة مثل مكرونة بيزيللو أشكال متنوعة وبحجم 500 جم ولازانيا بيزيللو 500 جم ولازانيا برفيتو بسعر 9.95 ريال سعودي. بالإضافة الي مكرونة إيطاليانو 400 جم بسعر 9.95 ريال وتويست وشيدار شوبرايت وغيرها من عروض المكرونة. وخصومات علي مكرونة لاموليزانا بأنواعها المتنوعة مثل مكرونة بالقمح الكامل والتي تناسب المهتمين بالأكل الصحي واللازانيا. وغيرها كما هو موضح إدناه بالصور.

خصومات بنده الأسبوعية بالسعودية

في هذا الأسبوع تقدم عروض بنده السعودية خصومات تصل الي 50% علي مقاضيك الشهرية. تتضمن تلك العروض خصومات علي منتجات عديدة مثل حليب مجفف كامل الدسم نيدو لحجم 2.25 كيلوجرام ومياه دالا للكرتون. بالإضافة الي معجون طماطم السعودية.

وتشمل نشرة الخصومات الأسبوعية علي اللحوم المبردة مثل لحم روستو بقرى برازيلي ومفروم بقري برازيلى قليل الدهن بسعر 25.95 ريال سعودي. باإضافة الي خصومات علي فيليه قاروص بالجلد وستيك سلمون نرويجي بسعر 54.95 ريال سعودي. وخصومات علي أصناف متنوعة من الجبن مثل لبنة تركية ماركة بريزيدن وبعض المجمدات مثل دجاج طازج التنمية للكيلو وفراولة مجمدة ماركة داري.

أجدد عروض بنده السعودية

تقدم عروض بنده عروض حصرية بمناسبة العيد السنوي لمتاجر بنده. وتعد الخصومات علي كميات محدودة وعند شراء العميل لأي كميات إضافية سيتم إحتساب الكميات الإضافية بالسعر الخاص بالمنتج قبل الخصم. وتشمل الخصومات علي الفستق للكيلو والقهوة التركية بسعر 34.95 ريال سعوي للكيلو. وجريش وهريس للكيلو وفلفل أسود حبوب وكزبرة حبوب كاملة بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو. بالإضافة الي لحم تونة خفيف في زيت دوار الشمس من ريم وسلطة الخضار مع التونة ريو ماري وشطة حارة وزيت زيتون بكر ممتاز عافية سعة 1 لتر.