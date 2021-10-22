نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض وتخفيضات أسواق التميمي بالمملكة السعودية في أكتوبر في المقال التالي

تتميز تخفيضات أسواق التميمي بالمملكة العربية السعودية بانفرادها بالمنتجات المتنوعة التي تقدمها كل شهر ، وخاصة هذا العرض الخاص بشهر أكتوبر فهو يحتوي علي منتجات وسلع متنوعة من أهمها الخضروات والفواكه الطازجة ، واللحوم والأسماك الجيدة ايضا ، وتكون هذه العروض مستمرة حتي يوم ٢٦ من أكتوبر . تخفيضات أسواق التميمي بالمملكة السعودية يقدم أسواق التميمي ماركت كيلو من العنب الأحمر إيطالي بسعر ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٦.٩٥ ريال سعودي ، بينما يكون كيلو من تفاح بينك ليدي تشيلي فقط بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٩٥ ريال سعودي .

ويكون سعر الكيلو من المانجو المصري بسعر مميز جدا فقط ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي ، سعر الكيلو من الليمون المصري أو اليوناني ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي .

سعر الكيلو من الجزر الأسترالي فقط ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي .

بينما يكون كيك الفواكه المشكلة من أسواق التميمي بسعر ٤٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٤.٩٥ ريال سعودي .

٥٠٠ جرام من الثوم المقشر الصيني بسعر مميز ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي ، ويكون سعر الكيلو من الباذنجان السعودي فقط ٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ، فالباذنجان غني جدا بعنصر الحديد فهو يعالج فقر الدم ، ويساعد ايضا في امداد الجسم بالطاقة . عروض اللحوم والأسماك من أسواق التميمي كيلو من سمك السردين بسعر مميز فقط ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي ، ثم نقدم كيلو من الروبيان الطازج متوسط الحجم بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي .

بينما يكون سعر الكيلو من ثمار البحر المشكلة المجمدة ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣٠ ريال سعودي .

كيلو من الاستاكوزا المجمدة حجم صغير ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٤.٩٥ ريال سعودي .

يكون سعر كيلو من برجر الدجاج فقط ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي ، كيلو من النقانق الألماني بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض وتخفيضات أسواق التميمي بالمملكة السعودية في أكتوبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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