شوف عروض اكسترا الجوالات الجديدة أقوى العروض أكتوبر 2021

عروض اكسترا الجوالات أقوى العروض المقدمة الآن من كافة فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية. لشهر أكتوبر 2021 ، حيث اعتادت extra على تقديم الكثير من العروض المتجددة، في الإلكترونيات وخاصة أجهزة الجوال، والتي يبحث عنها الكثيرون على الدوام.الآن تقدم إكسترا الكثير من العروض المخفضة، بالإضافة إلى الهدايا القيمة مع بعض الهواتف. والتي تبدأ من 15% وعروض أخرى تبدأ من 25% مع إمكانية التقسيط الآن عبر الفروع وتساهيل.وقدمنا من قبل عروض الشهور الماضية من اكسترا. والتي كانت على الكثير من الأجهزة سواء الجوالات أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة. وأيضا على شاشات التلفاز والتي نالت الكثير من الخصومات الآن.الكثير من المنتجات الذكية التي تعرضها إكسترا الآن ولفترة محدودة فقط مع إمكانية التوصيل المجاني.

عروض اكسترا الجوالات أكتوبر 2021

العديد من الخصومات القوية من اكسترا الآن بالمملكة العربية السعودية، وذلك على أجهزة الجوالات المختلفة من اكسترا. وخاصة بعد قيام شركة آبل العالمية بإصدار هاتف الآيفون الجديد آيفون 13 . سواء كان آيفون 13 ، آيفون 13 ميني ، آيفون 13 ماكس و آيفون 13 ماكس برو. وبعد إصداراتها الجديدة قامت الكثير من المتاجر بعمل تخفيضات على الهواتف الآيفون السابقهز منها آيفون 12 بأنواعه. ومن أكثر المتاجر التي قامت بالتخفيضات الفترة الماضية كانت اكسترا بالمملكة العربية السعودية. ومن اقوى عروض الجوالات من اكسترا التالي:

هاتف جوال آبل آيفون 12 برو 5 جي سعة 256 جيجا بلون أزرق وسعر 4499 ريال سعودي

هاتف جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس الجيل الخامس سعة 1258 جيجا بلون أسود وسعر 3499 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12 ، الجيل الخامس بسعة 64 جيجا بلون بنفسجي وسعر 3399 ريال سعودي

هاتف جوال آبل آيفون 12 الجيل الخامس بسعة 64 جيجا بلون أحمر وسعر 3199 ريال سعودي

قدمنا لكم الآن أقوى العروض الموجودة الآن بكافة فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية. أيضا متاحه للطلب الآن عبر موقع extra الإلكتروني للطلب المباشر.