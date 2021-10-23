شوف أحدث عروض العثيم بالمملكة السعودية وخصومات خطيرة لا يمكن تفويتها تستمر ليومين فقط

تقدم أسواق عبد الله العثيم في المملكة السعودية عروض جديدة لمدة يومين فقط، وتحتوي هذه العروض على خصومات وتخفيضات رهيبة يجب على الجميع استغلالها واللحاق بها، حيث أنها تقدم خصومات على كافة المنتجات الموجودة بداخلها، والتي تهتم بها جميع الأسر السعودية وغير السعودية، وذلك لشراء كل ما يلزم البيت والأشخاص بأقل الأسعار الممكنة، وسوف ننشر لكم مجلة عروض العثيم الجديدة.

عروض العثيم بالمملكة السعودية

يوجد تخفيضات كبيرة لمدة يومين على الفواكه والخضراوات وجميع السلع الغذائية، وتصل بعض الخصومات إلى أكثر من 50% على بعض المنتجات، ولذلك يجب عليكم استغلال هذه الفرصة وشراء مستلزمات المنزل بأقل تكلفة ممكنة، وسوف نستعرض معكم هذه العروض في الفقرات التالية، ومن الجدير ذكره أن هذه العروض سارية في جميع فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية في مختلف المدن والمناطق.

تخفيضات العثيم لمدة يومين

سعر الكيلو من الزيتون الأسود اليسا فقط 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.80 ريال سعودي.

سعر الكيلو من التفاح الرويال جالا فقط 4.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الخيار الطازج فقط 2.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الحبحب فقط 1.50 ريال سعودي بدلاً من 2.75 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرتقال العصير فقط 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.45 ريال سعودي.

سعر علبة الشاي من ليبتون 200 كيس فقط 19.95 ريال سعودي بدلاً من 39.25 ريال سعودي.

سعر الكيس من حليب المراعي وزن 1800 جرام فقط 39.95 ريال سعودي بدلاً من 67.95 ريال سعودي.

سعر الزيت من دوار الشمس 2 زجاجة حجم 1.5 لتر فقط 24.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم يوم الجمعة والسبت