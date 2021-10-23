نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير كريم النشا السحري لتفتيح البشرة خلال دقائق معدودة ومش هتحتاجي لكريمات تفتيح مرة أخرى في المقال التالي
نقدم لكم من خلال حديثنا هذا طريقة تحضير كريم النشا السحري لتفتيح البشرة والذي يتم من المنزل خلال دقائق، حيث يتكون من العديد من المكونات البسيطة الموجودة فى كل منزل وغير مكلفة، حيث يحتوى كريم النشا السحري على العديد من الفوائد الخاصة بالبشرة فهو يعمل على تفتيح البشرة ونضارتها كما أنه يعمل على إزالة حب الشباب والحفاظ علي البشرة من التجاعيد كما انه يحافظ عليها من البكتريا واليكم كافة التفاصيل الخاصة بكريم النشا السحري، حيث ازدادت معدلات البحث من قبل السيدات حول محركات البحث العالمية وخاصة محرك البحث العالمي جوجل ليتمكنوا من التعرف على طريقة تحضيره من المنزل بكل سهولة.
مكونات تحضير كريم النشا السحري
ونوافيكم من خلال حديثنا هذا مكونات تحضير كريم النشا السحري لتفتيح البشرة كي تتمكن جميع السيدات من معرفتها وتكون كالتالي:
- عدد 2 معلقة صغيرة من جل الصبار.
- عدد معلقة صغيرة من نشا الذرة.
- عدد معلقة واحدة من ماء الورد.
- عدد واحد معلقة صغيرة من العسل.
- عدد معلقة واحدة من الحليب السائل.
طريقة تحضير كريم النشا السحري لتفتيح البشرة
ونستكمل معكم الحديث ونوافيكم من خلال مقالنا هذا طريقة تحضير كريم النشا السحري لتفتيح البشرة ونعومتها وترطيبها والتى تكون كالتالي:
- اولا احضار طبق صغير ونضع به المكون الأول وهو ملعقة من جل الصبار.
- ثانيا نضيف اليه أيضا معلقة من نشا الذرة والتقليب جيدا.
- ثالثا نضيف معلقة الحليب ومن ثم معلقة من ماء الورد مع استمرار عملية التقليب حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
- رابعا نضيف إلى الخليط ملعقة من العسل حيث يعمل العسل كمضاد حيوي قوي لجميع منتجات البشرة والتقليب الجيد حتى يتم تجانس الخليط تماما.
- خامسا وبذلك أصبح كريم النشا جاهز للاستعمال ويتم استعماله من خلال عسل البشرة أولا وتنظيفها بالماء والغسول ومن ثم استخدام الكريم.
والجدير بالذكر ان هذا الكريم يستخدم من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع وتظهر نتائجه فور استخدامة وتكون له العديد من النتائج المذهلة فى تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت الموجود بها ونضارتها.
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