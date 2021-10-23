طريقة شحن شدات ببجي pubg mobile بطريقة آمنة وتجنب المواقع الكاذبة والغير شرعية

يبحث الكثير من اللاعبين حول أنحاء العالم عن طريقة شحن شدات ببجي بشكل آمن، وبالأخص بعد انتشار الكثير من المواقع الكاذبة التي تقدم طرق غير شرعية لشحن هذه الشدات، فهي تعتبر مهمة جداً لشراء كافة الأدوات الجديدة والأسلحة التي تساعد على التقدم في هذه اللعبة، ومن الجدير ذكره أن لعبة ببجي تعد من أشهر الألعاب الالكترونية القتالية الموجودة على مستوى العالم، والتي يوجد لها جمهور كبير جداً من جميع الأعمار وبالأخص الشباب، وحققت نجاح ضخم جداً وبالأخص بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق الحظر والبقاء في المنزل، فهي التسلية الوحيدة عند الشباب في هذا الوقت.

طريقة شحن شدات ببجي بطريقة آمنة

يمكن الحصول على هذه الشدات بكل سهولة من موقع ميداس باي، والذي يعد من أشهر المواقع الالكترونية الآمنة والموثوقة التي يمكن للاعبين الحصول على شدات منها، ويمكن إتمام هذه العملية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على اللاعبين الدخول على الموقع الالكتروني ميداس باي.

والضغط على خاصية شحن شدات ببجي.

بعد ذلك يجب عليه نسخ الأي دي، وإدخاله في المربع الأول الموجود في الموقع.

ثم يجب كتابة بعض البيانات التي يجب على اللاعبين إدخالها لشحن الشدات في اللعبة بكل سهولة.

بعد ذلك يجب أن يحدد اللاعب طريقة الدفع المناسبة له، حيث يعرض الموقع بعض الخيارات للدفع التي تناسب مختلف الأشخاص.

ويجب تحديد عدد الشدات المراد الحصول عليها في حساب اللعبة الخاص به.

والضغط على زر التأكيد ليتم الشحن.

مواقع شرعية لشحن شدات ببجي

يوجد العديد من المواقع التي تقدم خاصية شحن شدات ببجي بطريقة شرعية وآمنة، وبالأخص بعد ظهور بعض المواقع المزيفة التي تقوم بسرقة بيانات المستخدمين، ولذلك يجب عليكم استخدام المواقع الموثوق بها فقط لشحن الشدات، ومن أهم هذه المواقع ما يلي:

ميداس باي.

sgamer.

mmgamer.

oonoo.

كما يمكن الحصول عليها بطرق أخرى مثل مشاهدة مجموعة من الفيديوهات والحصول على الشدات بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، ولكن يجب مشاهدة الفيديو من البداية إلى النهاية، وبالتالي تحصلون عل الشدات بدون دفع أموال.