نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% في العثيم السعودية مع أقوى العروض وتوفير أكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت أسواق العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات المذهلة على كافة منتجاتها وتلك المنتجات تحتوي على مختلف أنواع الجبن بالإضافة للحوم والدواجن وغيرهم الكثير من المنتجات فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أبرز العروض المتوفرة في أسواق العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم مختلف العروض على مختل المنتجات التي من بينها جبن الزهار ملح خفيف مع جبن فيكتو قريش ودومتي دبل كريم.

يحتوي العرض أيضاً على القرع العسل نظراً لما يحتوي عليه من فوائد ويشمل على محتوى غذائي صحي.

توفر العثيم عرض على الكيوي حيث أنها من الفواكه المفضلة عند الكثير من الأشخاص.

يشمل العرض على تفاح رويال جالا فيساعد ذلك التفاح على مد الجهاز العصبي بالصحة كما أنها تساعد على خسارة الوزن.

عرض على لحم عجل بلدي بالعظم وذلك يعتبر من أفضل أنواع اللحوم التي يقبل على تناولها الكثيرين.

المزيد حول العثيم

لا تقف العروض على ذلك بل هناك المزيد والمزيد فمن أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضاً كلاً من شاي ليبتون كيس وتونة جرين فارمز خفيف 170 جرام، يشمل العرض على دجاج مجمد ساديا وحليب المراعي وصابون تايد بودر مركز كيس خمسة كيلوجرام، يحتوي العرض على زيت شمس دوار شمس، يشمل العرض على دجاج بدون أحشاء.

عروض أسواق العثيم

يحتوي العرض على كلأً من زيت أبو فهد المطبخ وزيت فيكتو للقلي 1.5 لتر ويشمل أيضاً على زيت فيكتو للقلي ومياه هالي وباكنج باودر هالي بلوو ليبل وأرز هالي سيلا بسمتي وأرز جودان مزة عشرة كيلو جرام وأرز زاد الوطن هند بسمتي خمسة كيلوجرام، يحتوي العرض على سوبر جل ركس صنوبر اثنان كيلو، يحتوي العرض على مناديل وجه ركس سوفت ويحتوي أيضاً على ورق مطبخ شير ماكسي 180 متر.

تخفيضات العثيم

يحتوي العرض على لحم رفيدي بالعظم ولحم خروف بربري بالعظم ولحم عجل بلدي بالعظم ولحم عجل بلدي بدون عظم وجبن أنكور فيتا وحلاوة حلواني سادة وحلاوة حلواني مع فستق وزيتون سما أسباني أسود جامبو.