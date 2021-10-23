بعيداً عن المواد الكيميائية .. طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر بالمنزل بدون تكلفة

تبحث الملايين من السيدات عن طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر بالمنزل بدون تكلفة بعيداً عن المواد الكيميائية التي تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل، من تقصف وتساقط، وغيرها، بجانب بأن البروتين يكلف العديد من الأموال نحن في غنى عن دفعها، لهذا نتوجه معكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني، بطرح طريقة عمل كرياتين طبيعي بالمنزل بسهولة، وبطريقة آمنة كل ما يجب عليكى فعله سيدتي هو إحضار المكونات التي سوف نطرحها لكي بالسطور القادمة، مع إتباع خطوات التحضير.

مكونات عمل كرياتين طبيعي للشعر

وتعد مشكلات الشعر من أهم ما تواجه العديد من السيدات والبنات بالوقت الحالي، لرغبتهم في الحصول علي شعر ناعم وجميل وجذاب، لذلك أصبح الكرياتين من أهم العوامل التي ترغب بها السيدات فهو فعال فى حل كافة المشكلات، لهذا توجهت السيدات إلى الطرق البديلة لعمل كرياتين طبيعي بالمنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى البيوتى سنتر، ومن خلال هذا المقال نطرح لكم مكونات عمل كرياتين طبيعي للشعر بالمنزل وبأقل تكلفة وبطريقة آمنة، واليكم الخطوات في نقاط واضحة ومحدد، وهي كالتالي:

إحضار 2 بياض بيضة وقد تزيد الكمية على حسب كثافة شعرك.

إحضار 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

إحضار 2 معلقة كبيرة من الزبادي.

إحضار موزة ناضجة.

إحضار ملعقة من العسل.

طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر بالمنزل بدون تكلفة

وقبل الحديث عن طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر بالمنزل بدون تكلفة، نود أن نتحدث عن فوائد البيض للشعر فهو يحتوي علي الكثير من البروتين الذي يعمل على تغذية الشعر من الجذور، كما انه يمنع التساقط، بجانب التركيب والتنعيم للشعر، ويعالج التقصف، ويمكنك الشعر النعومة والتألق، كما أنه يساعد علي نعومه الشعر، ويمنع جفاف وهيشانه، لهذا يعد البيض من أهم المكونات لعمل الكرياتين الطبيعي، وإليكم متابعينا خطوات عمل الكرياتين بالمنزل، وقد جاءت كالتالي: