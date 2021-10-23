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تنظيف الغلاية من الرواسب وإزالة التكلس والصدأ، الغلاية الكهربائية من الأجهزة التي لا غني عنها في كافة المنازل في الوقت الحالي حيث أنها تعمل على وصول الماء لدرجة الغليان في وقت بسيط جدا مقارنة بغليه على النار،ومع كثرة أستخدامها نجد تراكم الرواسب بداخلها بمرور الوقت مما قد يؤدي إلى عطلها بمرور الوقت ويتساءل الكثير عن الطرق الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائية وجعلها نظيفة خالية من أي رواسب وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق كثيرة لتنظيف الغلاية من الرواسب وإزالة التكلس والصدأ . تنظيف الغلاية من الرواسب وإزالة التكلس والصدأ الطرق الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائية من الرواسب يوجد عدة طرق مختلفة تتبعها ربات المنازل في تنظيف الغلاية وتتمثل تلك الطرق ما يلي: التنظيف باستخدام الليمون لتنظيف الغلاية الكهربائية من الرواسب يتم ذلك عن طريق عصر حبتين أو ثلاثة من الليمون في مقدار من الماء ووضعه داخل الغلاية إلي منتصفها.

إلي منتصفها. تشغيل الغلاية وغلي الماء ثم تركه بعد الغليان ساعة داخل الغلاية.

من الممكن وضع ماء بإلغائه وإضافة نصف ملعقه من حمض الليمون على الماء ثم التخلص المباشر من الماء وغسل الغلاية . تنظيف الغلاية باستخدام الخل لتنظيف الغلاية الكهربائية من الرواسب يعتبر الخل الأبيض من الأحماض وله واستخدامات عديدة جدا ويستخدم في الأكل وأيضا يستخدم في الأغراض المنزلية وضع 2 كوب من الخل في الغلاية ونضيف إليه 3 كوب من الماء إلي إن يصبح المحلول أكثر من نصف الغلاية.

نغلي المحلول مرة أو أكثر حسب مقدار الترسبات ونتركه في الغلاية مدة 30 دقيقة لإزالة الترسبات الصعبة.

سكب المحلول وفرك الترسبات وغسل الغلاية وتجفيفها. طريقة استخدام صودا الخبز لتنظيف الغلاية الكهربائية من الرواسب صُنع محلول الماء وصودا الخبز عن طريق ملئ منتصف الغلاية ماء وإضافة ملعقة من البيكنج صودا أو صودا الخبز وتقليبها.

غلي المحلول ثم تركه مدة 30 دقيقة ثم سكبه وغسل الغلاية جيدا.

التخلص من رواسب الغلاية الكهربائية باستخدام الكركديه

نضع كمية من الكركديه داخل الغلاية ووضع الماء إلى نصف الغلاية وغلي المحلول.

ترك المحلول يبرد ثم سكبه وغسل الغلاية . الوسوم عمر شويل - جدة حل سحري خطير لتنظيف الغلاية من الرواسب وإزالة التكلس والصدأ في دقيقة واحدة هيرجع جديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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