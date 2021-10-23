نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بيم اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض بيم اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021. والتي توفرها شركة بيم في كافة فروعها داخل مصر ولمدة يوم واحد فقط. وتحتوي عروض اليوم علي مجموعة متنوعة ومميزة من السلع الغذائية الاساسية. التي يبحث عنها عملاء بيم بشكل دائم ومستمر داخل فروع بيم ماركت ولذلك توفرها لكم اليوم بتخفيضات و خصومات كبرى.

عروض بيم اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021

اخر عروض بيم اليوم تحتوي علي جبنة موزاريلا مبشورة من دومتي وطحينة الرشيدي الميزان وشاي اسود ناعم الكابوس. كما أن عروض بيم الجديدة بها شاي اسود ناعم من بيرك ولانشون دجاج روول سادة و الزيتون من تست بيور. وتوفر بسكويت ويفر محشو ومغطي بالشيكولاتة شوكوداي وسويسرول محشو كريمة الفراولة تورنادو.

تضم عروض بيم اليوم تخفيضات رائعة على لانشون رومي روول وحليب كامل الدسم من جوي وتونة قطع من بامبينو 140 جرام ودبس الرمان العراب 350 مل. كما أنها توفر خل تفاح كازا فيردي 500 مل والكثير من المنتجات الشائعة والاساسية التي يحتاجها الكثير.

عروض بيم ماركت

يمكنك شراء مناديل وجه كلاسي من بيم بتخفيضات مميزة و مناديل وجه فاين وبلسم مقوي للشعر الو ايفا 230 مل وشامبو مقوي الشهر ايضا بانواع متعددة. حيث أن بيم ماركت توفر الكثير من المنتجات المختلفة سواء منتجات غذائية او سلع غذائية لكي تستطيع الحصول علي ما تحتاجه من منتجات شخصية او منزلية.

مجلة عروض بيم ماركت

توفر نشرة عروض بيم مصر اليوم الاثنين كمامة وجه سوداء ايفوني بكميات كبيرة ومغلفة مكونة من 48 قطعة. وبسكويت سويسرول محشو كريمة بندق وقهوة ومغطي بالكاكاو وتورنادو كما انها تحتوي على بسكويت دايجستف تيفاني. والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها والاستفادة منها اليوم الاثنين.

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