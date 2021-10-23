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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير على الالكترونيات وتخفيضات متكاملة على الالكترونيات وأكسسوارات الجوالات في المقال التالي
تخفيضات جرير على الالكترونيات، يعتبر موقع jarir bookstore مكتبة جرير من أفضل المواقع التي تتيح للمستخدم شراء الأجهزة الإلكترونية من خلالها، ويوجد أقسام متعددة فيه ويمكنك شراء لوازم المدارس والأدوات المكتبية والكتب وألعاب الأطفال والوسائل التعليمية والملحقات والبرامج ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة المختلفة والهواتف الذكية وأدوات التصوير والأجهزة البصرية والتلفزيونات الذكية والأدوات الإلكترونية المختلفة بأفضل الأسعار والخصومات.
عروض جرير على التليفزيونات الذكية الكمبيوترات المحمولة الحديثة
عروض الجوالات في جرير
إذا كنت تريد معرفة المواصفات والأسعار للأجهزة الإلكترونية ذات الجودة العالية عليك بزيارة موقع مكتبة جرير، وهو موقع موثوق وحاز على ثقة عملائها، ولا يقتصر الأمر في على وجود فقط أجهزة إلكترونية به بل يتوافر فيه مستلزمات المكاتب والمدارس ويمكن الحصول على أفضل الخصومات والأسعار للمنتجات من خلاله.
عروض جرير اليوم
- عروض جرير للجوالات جهاز سامسونج ،Q60A ،65 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،كيو ال اي دي (النقاط الرباعية) ،تلفزيون ذكي ،لونه أسود فحمي وسعره 4799 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جهاز ال جي ،55 NANO75VPA ،55 بوصة ،بدقة نانو سل 4K الترا اتش دي ،ال اي دي ،تلفزيون ذكي ، لونه فضي وسعره 3499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير يوجد شاشة سامسونج دي ال اي دي يبلغ سعرها 4499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير يتوافر شاشة هاير 50 الترا اتش دي دي ال اي دي يبلغ سعرها 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير يتوفر جهاز تي سي ال الترا اتش دي كيو ال اي دي يبلغ سعرها 2899 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير يوجد سماعة رأس سوني لاسلكية مميزة سعرها 238 ريال سعودي.
- عرض جرير يتوفر شاشة سوني الترا اتش دي دي إل إي دي يبلغ سعرها 699 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير يتوفر جهاز قوي كفر غطاء خلفي متوافق مع الايفون برو 12 ماكس سعرها 149 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات يوجد قوي كفر أو غطاء لهاتف آيفون 12 برو وسعره 149 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين يتوفر جهاز نوكيا G2 128 رامات 4 جيجابايت الجيل الرابع سعره 645 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير يتوفر ووتش هواوي لونها اسود هيكل ستانلس ستيل ارضية السيراميك يبلغ سعرها 1599 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات جرير على الالكترونيات وتخفيضات متكاملة على الالكترونيات وأكسسوارات الجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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