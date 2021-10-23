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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير اليوم.. تنزيلات عنيفة تنافسية على منتجات أبل بكافة أنواعها في المقال التالي
تخفيضات جرير أبل اليوم، تستطيع من خلال موقع jarir bookstore مكتبة جرير شراء العديد من الأجهزة الإلكترونية والساعات الذكية واللاب توب والهواتف والتابلت وسماعات الأذن اللاسلكية والسماعات الخاصة بالألعاب، ويحتوي هذا الموقع على علامات تجارية مميزة مثل هواوي وسامسونج ومايكروسوفت وفيفو ونوكيا وروكو و hd و وغيرها من الماركات المعروفة، ويمكن من خلاله معرفة مواصفات الجهاز الذي تريده و سعره و اختيار ما يتناسب معك.
تخفيضات جرير على الالكترونيات وتخفيضات متكاملة على الالكترونيات وأكسسوارات الجوالات
عروض جرير اليوم على منتجات أبل
يوجد على موقع جرير العديد من المنتجات الالكترونية، حيث تستطيع معرفة مواصفاتها من ذاكرة الجهاز والعديد من التفاصيل حول كل منتج وسعره، ويتوافر أقسام عديدة على هذا الموقع كما يوجد طابعات وماسحات ضوئية وكمبيوتر وكتب عربية وانجليزية والعاب ووسائل تعليم للأطفال، كما يوجد أدوات مكتبية ومدرسية وساعات ذكية وحوامل مختلفة لأجهزة الكمبيوتر ومستلزمات للأجهزة الإلكترونية مثل نظارات الواقع الافتراضي والأسلاك والشواحن والمحولات وغيرها.
عروض مكتبة جرير اون لاين
- عروض الجوالات في جرير ساعة آبل واتس إصدار 640 نايكي مع جي بي أس سعرها 1799 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي جهاز هواوي ميت 30 برو تبلغ سعته 256 جيجابايت لون أسود يبلغ سعره 3,348 ريال سعودي.
- لابتوب جرير يتوافر جهاز لينوفو كمبيوتر محمول يبلغ سعره 6839 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير يوجد شاشة ابل ماك بوك برو 15 ريتينا تاتش بارك كمبيوتر محمول سعره 10933 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات يتواجد ساعة ابل واتش اصدار 4 44 جي بي اس يبلغ سعرها 1641 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير موجود كمبيوتر محمول أبل ماك بوك 12 بوصة انتركول يبلغ سعره 5276 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون وجهاز تليفون آبل سمارت بسعر 415 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير ساعة ابل واتش اس اي 44 جي بي اس رمادي هيكل الألمنيوم يبلغ سعرها 1206 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات يتوافر سامسونج جالاكسي 12 سعته 64 جيجابايت يبلغ سعره 509 ريال سعودي.
- كود خصم جرير يوجد سماعة ابل ايريودز مع ميكروفون مدمج يبلغ سعرها 96 ريال سعودي.
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