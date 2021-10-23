شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50% لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده شديد الحرص في تقديم أكبر وأقوى العروض وكذلك الخصومات، فمن الممكن أن يتم توافر هذه العروض وأيضًا الخصومات أما كل يوم أو أخرى كل أسبوع، كما يتم تواجد حوالي أربعة مراكز وهم متخصصين في التوزيعات الأساسية الأساسية بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا حوالي تقريبًا 600 شاحنة حتى يتم توصيل حوالي سبعون ألف من المنتجات الغذائية وكذلك الغير غذائية لمتاجر بنده.

عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات في موسم الشتاء

عروض بنده الأسبوعية

يعمل سوق بنده على بيع جميع المستحضرات الغذائية إلى كل جهات المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بإعطاء الأصناف التي تتضمن الجودة المرتفعة بالسعر الذي يكون متناسب مع الأفراد السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة قد نالت الكثير من الجوائز الخاص بها خلال تاريخها، ومن إحدى تلك الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تختص في المسؤولية الاجتماعية وذلك في عام 2013، وأيضًا قد استحوذت علامة أفضل وأجود علامة تجارية في كل آسيا عام 2011.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 100 جرام من الكركم الناعم نوعه المجدي عدد اثنان حبة يكون بسعر 7.75 بدلًا من 10.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 2 قطعة من الكاتشب الطماطم العبوة الضاغطة من النوع ليبيز مقدار 760 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 355 مل من الشطة الحارة ريد روستو عدد اثنان قطعة يكون بسعر 11.95 بدلًا من 20.90 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية سعر 357 من الفطر الكامل الهيبتا عدد اثنان حبة يكون 6.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية اثنان قطعة من المايونيز من النوع مازولا مقدار 946 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر شبيهة القشطة من النوع الطيب الطازجة يكون 19.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم