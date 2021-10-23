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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لفصل الخريف وخصومات مرعبة تتعدى نصف ثمن مقاضيك بمناسبة الذكرى السنوية في المقال التالي
عروض هايبر بنده الخريف، يوجد بأسواق هيبر بنده العديد من العروض المميزة على الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية في فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية، ويوجد منتجات مختلفة مثل الجبن والمجمدات والسمك والفراخ واللحوم والحلويات والمعلبات وأدوات العناية الشخصية وأدوات المطبخ والطهي والمنظفات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتلفزيونات والموبايلات، وتستطيع الاستفادة من كل هذه العروض وتوفير كل احتياجاتك بأرخص الأسعار.
عروض هايبر بنده بمناسبة المولد النبوي الشريف على الحلويات والمواد الغذائية
عروض بنده اليوم
من أشهر فروع هايبر بندة داخل المملكة العربية السعودية فرع الخبر والخرج والقطيف والدمام وبريدة وجازان وجدة وحفر الباطن وحائل ومكة والمدينة المنورة و رأس تنورة وتبوك والطائف وينبع وغيرها من الفروع الأخرى المختلفة وتستطيع زيارة الفرع الأقرب لك والاستفادة من جميع الخصومات والعروض والتخفيضات التي يقدمها هذا الهايبر الرائع.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة يتوافر كيلو تفاح جالا إيطالي أو فرنسي أو تشيلي سعره يبلغ 4.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم يوجد جبنة مربعات كيري حجم العبوة 216 جرام سعرها 12.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة يوجد أفخاذ دجاج كاملة حجم العبوة 900 جرام وسعرها 9.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده يتوافر دجاج طازج اليوم حجمه 1000 جرام وسعره 14.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع يوجد لبنة تركية السنبلة وسعرها 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده متوفر حلاوة طحينية سادة الجبل سعرها 17.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة مرتديلا امريكانا بقري سادة بالزيتون أو بالفلفل سعره 24.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كرواسون دايز بحشوة كاكاو أو الفراولة يبلغ سعر العلبة خمسة ونصف ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي فطيرة جبنة لوزين يبلغ سعر العلبة خمسة ونصف ريال سعودي.
- عروض بنده جده خبز تورتيلا الأصلي 360 جرام وزن يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم خبز برجر أبيض بالسمسم 6 قطع يبلغ سعره 2.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده خبز توست بالحبوب فوشية حجمه 600 جرام يبلغ سعره 4.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر كرواسون بالجبنة الوزن 60 جرام يبلغ سعره خمسة ونصف ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه خبز بالحليب ممتاز حجم العبوة 700 غرام ويبلغ سعرها 3.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده لفصل الخريف وخصومات مرعبة تتعدى نصف ثمن مقاضيك بمناسبة الذكرى السنوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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