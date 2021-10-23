شوف أقوي العروض وخصومات تصل إلى 52% من أسواق عبد الله العثيم وتوفير أكثر

أقوي العروض من أسواق عبد الله العثيم وخصومات تبدأ من 17% حتي تصل إلى 52% على جميع المنتجات المتوفرة داخل المجلة الأسبوعية وفري أكثر عند شراء مقاضيتك الشهرية من البقالة المتنوعة، متوفر في قسم المخبوزات تشكيلة متنوعة من المعجنات والحلويات الشهية وبعض العروض متوفرة عند شراء حبة سوف تحصلين على الحبة الأخري مجاناً.

أقوي العروض والخصومات من أسوواق عبد الله العثيم

حضري أسهل الوصفات السهلة والسريعة مع منتجات ساديا، المراعي توفر عرض خاص جبنة بطعم قشدة، كما تتضمن أيضا أقوي العروض المغرية على زيت عافية بلترات مختلفة، عرض جبنة بوك مثلثات، جبنة بوك موتزريلا، زبدة لوربك متوفر العرض من يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 إلى 26 أكتوبر 2021 الموافق 14 ربيع الأول 1443 هـ حتي 20 ربيع الأول أو حتي نفاذ الكمية.

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وفري 49% وأشتري عبوة التوفير شاي ليبتون 200 كيس ويمكن شرائها ببطاقة أكتساب بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 39.25 ريال سعودي.

وفري 28% عند شرائك 3 حبات تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

وفري 17% متوفر لاحتياجك الشهري دجاج مجمد بدون أحشاء من ساديا للكرتونه 10 قطع × 1000 جرام 2 متاح كرتون لكل عميل بسعر 123.50 ريال سعودي بدلا من 148 ريال سعودي ويمكن شرائها ببطاقة أئتمان.

وفري 34% زيت شمس دوار الشمس 2 × 1.5 لتر للربطة بسعر 24.95 ريال سعودي يمكن شرائه ببطاقة أمان بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 37.95 ريال سعودي.

وفري 40% حليب المراعي 1800 جرام + 450 جرام + 25 % مجاناً للكيس يمكن أستخدام بطاقة أئتمان في شرائه بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 67.95 ريال سعودي.

وفري 53% عند شرائك صابون تايد بودرة مركزة كيس 5 كيلو للكيس بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.

عروض البقالة من أسواق عبد الله العثيم