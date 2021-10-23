نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم خطوات حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض، حيث يمكن لكل المصريين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض، حيث يمكن الحجز من خلال الحجز المسبق قبل الذهاب لمقر السفارة السعودية أو أحد القنصليات في الرياض.

حجز موعد بالسفارة المصرية بالرياض

يمكن حجز موعد في السفارة المصرية بالرياض من أجل توثيق عقود الزواج أو الطلاق والعمل على تسجيل المواليد، وكذلك يمكن حجز موعد بالسفارة المصرية بالرياض من أجل إنهاء بطاقات الهوية وجوازات السفرة الخاص بالتجديد مع مجموعة أخرى من الإجراءات الحكومية المختلفة.

هذا وتعمل السفارة المصرية في الرياض على حل كل المشكلات التي تواجه المصريين هناك وكذا الرد على مختلف الاستشارات المختلفة لكل الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية من جديد.

خطوات حجز موعد بالسفارة المصرية بالرياض

يمكن حجز موعد بالسفارة المصرية بالرياض من خلال مجموعة من الخطوات اليسيرة.

الدخول على رابط حجز مواعيد السفارة المصرية في الرياض من هنا.

القيام بإختيار نوع المعاملة المراد تنفيذها.

القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع، وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ويمكن العمل على تسجيل حساب جديد حال لم تمتلك حساب بالموقع.

يمكن العمل على تحديد موعد مناسب وذلك عن طريق إدخال التاريخ والوقت.

عند الإنتهاء من تلك الخطوة، تصل رسالة تأكيد بموعد الحجز من خلال البريد الإلكتروني.

بعدها يقوم المواطن المقيم بتجهيز كافة الأوراق التي يمكنه من خلالها المقابلة.

يقوم المواطن بالتوجه إلى السفارة المصرية في الرياض في الموعد المحدد والمرسل له سلفا من أجل إنهاء كافة إجراءات المقابلة الخاصة معه وبشكل نهائي.

رابط حجز موعد بالسفارة المصرية بالرياض

قامت السفارة المصرية في الرياض بوضع رابط من أجل توفير إمكانية حجز موعد في السفارة المصرية من هنا.

يذكر أن السفارة المصرية بالرياض لا تألو جهدا في حل كافة المشكلات التي تواجه المصريين المقيمين هناك، حيث تبلغ الجالية المصرية في السعودية قرابة المليونين شخص وهو الأمر الذي يجعل من الضروري والهام الإهتمام بهم من خلال العمل على حل مشكلاتهم بشكل دوري.