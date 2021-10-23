شوف هايبر بنده panda عروض الالكترونيات صفقات التوفير

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عمر شويل - جدة هايبر بنده panda عروض الالكترونيات ، هل تكون منزل جديد، أو تحتاج لتجديد أجهزتك المنزلية، تعرف علي أسعار الالكترونيات، والأدوات المنزلية في مجلة عروض هايبر بنده panda الأسبوعية، وضع ميزانيتك الخاصة، وقارن بين الأسعار وجودة المنتجات، وأختار أفضل الصفقات، التي تناسبك، بعد ذلك أذهب إلى الفرع الأقرب إليك بالمملكة، وأشتري المنتجات بنفسك من الهايبر ماركت، أو يمكنك الطلب أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، وستصل المنتجات لمنزلك في وقت قياسي.

هايبر بنده panda عروض الالكترونيات صفقات التوفير

لطهي أكثر سهولة ومتعه، إمتلكي الأجهزة الالكترونية التي تجعل الوقت الذي تقضي بداخل المطبخ مبهج، إذا كنت في بداية تعلم الطبخ، بتأكيد سوف يواجهك صعوبات وبالأخص طهي الأرز، على الرغم من بساطة المقداير، إلي أنها تحتاج لدقة حتي تحصلي علي طبق الأرز بشكل صحيح، لذا تم إختراع طاهية للأرز للقضاء علي تلك المشكلة، سعر طاهية الأرز بعروض هايبر بنده ب 85 ريال جيباس.

للحصول علي بطاطس مقرمشة أو دجاج، مثل المطاعم عليكي بإمتلاك قلاية جيباس، ولكن الفرق بينها وبين الوجبات السريعة أنها صحية فهي تقلي الطعام بدون زيت سعر العرض ب 239 ريال.

لتحضير العصائر الطازجة مثل البرتقال، والليمون أو أي فاكهة قابلة للعصر، عصارة كليك أون ب 99 ريال.

عروض بنده panda

أمتلك شاشة ذكية من هايبر بنده وتمتع بمشاهدة، أقوي الأفلام والمسلسلات والمبارايات مع العائلة والأصدقاء، في أجواء عائلية، لتخليد لحظات لا تنسي، لسنوات، متاح كافة الأنواع والأحجام، جودة عالية، بأوفر الأسعار خصومات تصل إلي 50%، خدمة التوصيل وتركيب الشاشات مجانية من بنده.

أقوي عروض الأسبوع علي شاشة سكاي وورث بسعر 2،599 ريال بدلا من 3،499 ريال قياس 65 بوصة.

توشيبا 32 بوصة ب 899 ريال.

تلفزيون ذكي 50 بوصة من dora ب 1،999 ريال، و حجم 58 بوصة ب 2،399 ريال.

عروض بنده الأواني المنزلية

ترمس ستانلس من شاها سعة لتر ونص يساعد علي حفظ المشروبات الساخنة لساعات دون أن تفقد حرارتها سعر العرض ب 79 ريال، يعتبر من أفضل عروض بنده لهذا الأسبوع، الحجم الأصغر سعة 1،1 ب 59 ريال.

لحفظ الطعام في الثلاجة دون أن يتغير طعمه أو لونه لوقت أطول إستخدمي حافظات الطعام من الهلال سعر العرض 10 ريال 4 قطع منها الشكل المربع أو المستطيل أحجام متنوعة.