نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحقو التخفضيات.. أقوي عروض بنده السعودية من يوم 24 أكتوبر 2021 علي جميع المنتجات في المقال التالي

الحقو التخفضيات.. أقوي عروض بنده السعودية من يوم 24 أكتوبر 2021 خصومات شهر أكتوبر لأسواق بنده السعودية تشغل اذهان الكثير من السعوديين في تلك الفترة، حيث أن أسواق بنده تقدم العديد من الخصومات المتميزة لشهر اكتوبر وذلك بمناسبة فترة عودة المدارس والدراسة. وجدير بالذكر أننا سنوضح لكم كافة التفاصيل حول عروض اسواق بنده في المملكة العربية السعودية، حيث سنوضح المنتجات التي تتوفر بعد الخصم، وتلك المنتجات تتراوح بين منتجات غذائية مثل الدجاج والجمبري والارز والمكرونة والألبان، كما تمتد تلك العروض لخصومات كبيرة على أدوات المطبخ الكهربائية وغيرها من المنتجات الإستهلاكية الشهيرة. الحقو التخفضيات.. أقوي عروض بنده السعودية من يوم 24 أكتوبر 2021 تابع ما يلي لتتعرف على خصومات أسواق بنده: أحصل على كيلو فراولة مونتانا من أسواق بنده بسعر حوالي 14 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

اشتري 2 كيلو حليب نيدو بسعر 44 ريال سعودي فقط بعد الخصم

أحصل على علبة معجون طماطم السعودية بسعر 13 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

اشتري 500 جرام من عسل زهرة الأكاسيا بسعر حوالي 42 ريال سعودي فقط بعد الخصم

أحصل على 350 جرام من منتج كوكو بوبس للأطفال بسعر 13 ريال سعودي فقط.

2 كيلو من حليب دينا المجفف بسعر 58 ريال سعودي فقط وذلك بعد الخصم.

ترمس شاي من ماركة شاها بسعر 59 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

400 جرام من شامبو وبلسم دوف بسعر 10 ريال سعودي فقط لا غير.

شامبو بانتين بسعر 10 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

بلسم بانتين بسعر 10 ريال سعودي فقط.

400 مللي من شامبو هيد اند شولدرز بسعر 11 ريال سعودي فقط

كيلو صدور دجاج طيبة بسعر 14 ريال سعودي فقط لا غير. خصومات بنده السعودية تابع ما يلي من أسعار منتجات السلع الغذائية في هايبر بنده الان: 90 جرام من مكسرات بي كايند بسعر 13 ريال سعودي فقط.

200 جرام من نيسكافيه كلاسيك بسعر 14 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

عدد 2 كرتونة من مياه برين بسعر 17 ريال سعودي.

جبنة حلوم بسعر 9.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم بسعر 44.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الرمان 2.50 ريال سعودي.

سعر معجزن الطماطم 16.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة الحقو التخفضيات.. أقوي عروض بنده السعودية من يوم 24 أكتوبر 2021 علي جميع المنتجات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف الحقو التخفضيات.. أقوي عروض بنده السعودية من يوم 24 أكتوبر 2021 علي جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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