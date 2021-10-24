شوف عروض لولو ماركت Lulu market بالمملكة العربية السعودية وخصومات تصل إلى 60% من Lolo KSA

يعد موقع لولو ماركت، وفروعهم المنتشرة في كامل أرجاء مدن الدول العربية صرح من أكبر الصروح التي مرت بتاريخها، حيث تشمل منتجاته على كل ما يحتاجه المنزل، وكل فرد من أفراد العائلة، وغير مقتصرة فقط على المنتجات الغذائية كمعظم الهيبرات الكبرى الأخرى، حيث يمكنكم التزويد بكافة أنواع الأجهزة الكهربائية ذات الماركات العالمية بأقل الأسعار المنافسة في الأسواق المحلية (سوق لولو ماركت) بفروعه المنتشرة بجميع الدول العربية، وسوف نحدثكم اليوم خصيصاً عن آخر عروض لولو هايبر ماركت في فروع المملكة العربية السعودية بخصومات خاصة على كافة السلع المنزلية، والمنتجات الغذائية من أعلى الماركات العالمية والمحلية بالتفصيل عبر موقع ثقفني لجديد عروض الدول العربية.

عروض لولو هايبر ماركت Lolo Hyper MARKET بالمملكة العربية السعودية

بداية من منتجات الألبان بجميع أنواعها والتي تصل الخصومات فيها ل ٥٠٪ ، والجبنة الرومي المصرية القديمة كما تعلمون طعمها الشهي، وأيضاً الجبنة المصرية قليلة الدسم والملح، والتي لا غنى عنها على مائدة الإفطار في كل بيوت المملكة، كما يتوفر في عروضنا لهذا الأسبوع العديد من الخصومات الأخرى.

خصومات تصل إلى 60% من هايبر لولو بمدن المملكة lULU

نستكمل مع حضراتكم عرض باقي خصومات هايبر لولو لليوم، والتي تتكون من: خصم خاص على سعر الأرز المقلي بالدجاج للكيلو، وغيره على سعر شاورما الدجاج العربية، كما يتوفر لديهم خصم على سعر دجاج تكا ماسالا للكيلو، وخصم آخر على سعر كوكيز دبل شكولاتة للكيلو، كما بالماركت أيضاً خصم على سعر نصف الدجاجة التاندوري.

عروضات لولو اليوم ضمن عروضه الأسبوعية Lolo market

من داخل فروع لولو بالسعودية نستعرض لحضراتكم أيضاً خصومات أخرى على المنتجات الغذائية، ومن بينها: خصم خاص على سعر كيلو الواريوت، كما يوجد أيضاً خصم منهم على سعر كيكة المانجو، كما يتوفر أيضاً خصم منهم على سع. كيكة التوت البري الأزرق الوسط، وبالعرض أيضاً تخفيض خاص على سعر معجنات البلاك فورست ميني، كما يتوفر خصم خاص على سعر الفول السوداني المحمص للكيلو، والفسدق المحمص، والفلفل الأسود الحصا، والتمر.