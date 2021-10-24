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نقدم لجميع الفتيات والسيدات طريقة تحضير كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل، وتعتمد طرق التحضير على مكونات سهلة وموجودة في كل مطبخ، حيث أن الكولاجين مهم جداً للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، ويحميها من التجاعيد التي تظهر مع تقدم العمر، حيث أنه ينقص في جسم النساء مع مرور السنوات، ولذلك نقوم بتعويضه بوصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، وباستخدام بعض المكونات الطبيعية تعيدون الشباب مرة أخرى للبشرة. مسحة من كولاجين طبيعي للبشرة المكونات: ملعقة كبيرة الحجم من لبان الذكر.

كوب واحد من الماء المغلي.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير: نقوم بوضع لبان الذكر في الماء المغلي، ونتركه حتى يذوب بشكل جيد، ونقوم بالتقليب المستمر.

بعد ذلك نقوم بضربه بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي وسائل.

في هذه الخطوة نضيف له ماء الورد، ونضرب مرة أخرى ونستمر في الخلط حتى نحصل على مزيج كريمي.

نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه، ونوزعه بشكل جيد، ونتركه حوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ جيداً، ونغسله بعدها بالماء البارد لغلق المسام مرة أخرى.

وسوف تحصلون على نتيجة ممتازة من أول مرة. كولاجين طبيعي في المنزل المكونات: ربع كوب من عصير الليمون.

3 ملعقة من النشا.

ملعقة من اللبن الرائب طريقة التحضير: نقوم بإضافة النشا إلى عصير الليمون، ونقلب المكونين بشكل جيد حتى ذوبان النشا وتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الرائب إلى الخليط، ونقلب بشكل مستمر.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي، ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نفرد البشرة بحركات دائرية، ونغسلها بالماء البارد لغلق المسام تماماً. ماسك كولاجين طبيعي المكونات: ملعقة واحدة من الجيلاتين.

فحم.

ماء فاتر. طريقة التحضير: نقوم بإضافة الجيلاتين إلى الماء الفاتر، ونقلب حتى تذوب المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بطحن الفحم ونضيفه إلى خليط الجيلاتين السابق تحضيره.

نخلطهم بشكل جيد، ثم نفرد الخليط على الوجه، ونتركه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بنزعه تدريجياً، ونغسل البشرة بالماء البارد جيداً لغلق المسام تماماً. الوسوم عمر شويل - جدة مسحة من كولاجين طبيعي للبشرة في مطبخك بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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