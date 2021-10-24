نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “تخفيضات خيالية” عروض اكسترا على الشاشات والجوالات فى السعودية بجميع الفروع في المقال التالي
نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا هذا عروض اكسترا على الشاشات والجوالات فى السعودية، حيث هناك العديد من عمليات البحث المكثفة حول محركات البحث العالمية وخاصة محرك البحث العالمي جوجل من قبل العديد من المواطنين للتعرف على احدث عروض لجميع الاجهزة الكهربائية وخاصة العروض التى تقدمها شركة اكستر، خاصة انها دائما تقدم العديد من العروض الأسبوعية على جميع منتجاتها وننقل لكم عروض اكسترا على الشاشات والجوالات من خلال مايلي.
عروض اكسترا علي الجوالات فى السعودية
وننقل لكم متابعينا من خلال حديثنا هذا عروض اكسترا علي الجوالات فى السعودية، حيث أنها تطرح العديد من الأنواع من الجوالات والتى تكون ذات اصدار حديث ويفضلها العديد من المواطنين و اليكم متابعينا عروض اكسترا على الجوالات والذي يكون كالتالي:
- اولا عرض الجوال سامسونج جلاكسي إية 12، 4جي ذات مساحة 64 جيجا ازرق بسعر 599 ريال سعودي.
- ثانيا عرض الجوال سامسونج جلاكسي إية 22، 4جي، 128 جيجا، أسود بسعر 799 ريال سعودي.
- ثالثا عرض الجوال سامسونج جلاكسي إية 22، 5جي، 128 جيجا، أسود بسعر 1099 بعد خصم 12% من سعره.
- رابعا عرض الجوال ابل ايفون 13، 5 جي، 128 جيجا، أزرق بسعر 3799 ريال سعودي.
- خامسا ابل ايفون 12 برو ماكس، 5جي، 128 جيجا، أزرق بسعر 4599 ريال سعودي.
عروض اكسترا على الشاشات
ونستكمل معكم الحديث ونوافيكم من خلال حديثنا هذا عروض اكسترا على الشاشات فى السعودية، كي يتمكن المواطنين من معرفة العروض المتاحة، حيث تطرح اكسترا في السعودية 7 أجهزة من الشاشات عليها عروض ونوافيكم بها من خلال حديثنا هذا وتكون كالتالي:
- اولا عرض علي كلاس برو وهو تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح، أندرويد وبسعر 6399 ريال سعودي.
- ثانيا عرض جي في سي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي وفائق الوضوح ويكون بسعر 4359 ريال سعودي.
- ثالثا عرض جي في سي، تلفزيون 58 بوصة ذكي وفائق الوضوح وعليه خصم 5% لذلك يكون سعره 2906 ريال سعودى.
- رابعا تلفزيون توشيبا عالي الوضوح 40 بوصة بسعر 629 ريال سعودي.
- خامسا تي سي ال تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح وذكي، وبسعر 6539 ريال سعودى.
- سادسا سامسونج تلفزيون 55 بوصة منحني فائق الوضوح وذكي بسعر 960 ريال سعودى بعد الخصم.
- سابعا كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح، أندرويد بسعر 1110 ريال سعودى بعد الخصم.
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