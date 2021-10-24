نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير على الجوالات خلال هذا الأسبوع خصومات خيالية تصل إلى 27% على الأجهزة في المقال التالي
نسعى دائما نحن بتوفير جميع ماتريدونه وما تبحثون عنه فى جميع حياتنا اليومية، والعديد من المواطنين السعوديين يبحثون دائما على العروض والتخفيضات واليوم من خلال حديثنا هذا نقدم لكم احدث عروض جرير علي الجوالات خلال هذا الأسبوع، حيث تعد مكتبة جرير من أفضل المعارض التي تقدم العديد من العروض اليومية والأسبوعية على جميع الاجهزة المنزلية، وتقوم دائما بتقديم العروض الدائمة على الجوالات ونوافيكم جميع العروض الخاصة بالجوالات خلال هذا الأسبوع الجاري من شهر أكتوبر 2021.
احدث عروض جرير علي الجوالات خلال هذا الأسبوع
ونوافيكم نحن من خلال حديثنا هذا احدث عروض جرير علي الجوالات خلال هذا الأسبوع، حيث تقوم مكتبة جرير بعرض كافة العروض الخاصة بها من الجوالات من خلال عرض اسم الجوال محددة جميع التفاصيل الخاصة به من سعته التخزينية، سعره قبل الخصم وبعد الخصم وتحديد فترة الضمان الخاصة به حيث تشمل مكتبة جرير للجوالات 2021 احدث وافضل الهواتف الذكية من احدث الماركات والشركات الموجودة على مستوى العالم.
قائمة عروض جرير للجوالات خلال هذا الأسبوع
ونستكمل معكم الحديث وننقل لكم من خلال مقالنا هذا قائمة عروض جرير للجوالات خلال هذا الاسبوع، حيث يمكنكم متابعينا من اكتشاف كافة العروض اليومية والاسبوعية لمكتبة جرير من خلال التصفح على متجر جرير الالكترونى حيث انها توفر عملية الشراء والدفع أونلاين من خلال موقعها الرسمي، واليكم قائمة عروض جرير للجوالات خلال هذا الأسبوع وتكون كالتالي:
- اولا تليفون شاومي 11 تي برو: الذي يتميز بسعة تخزينية 256 جيجا بايت، 8 جيجا بايت ويكون سعره 2299 ريال سعودى بعد الخصم.
- ثانيا تليفون شاومي 11 تي برو: الذي يتميز بسعة تخزينية 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت ويكون سعره بعد الخصم 2699 ريال سعودي.
- ثالثا تليفون شاومي 11 لايت NE 5G: الذي يتميز بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ويكون سعره بعد الخصم 1499 ريال سعودي.
- رابعا تليفون شاومي 11 لايت NE 5G: الذي يتميز بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ويكون سعره بعد الخصم 1499 ريال سعودى.
- خامسا تليفون شاومي 11T: الذي يتميز بسعة تخزينية 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام ويكون سعره بعد الخصم 1899 ريال سعودى.
- سادسا تليفون شاومي ريد مي 10: الذي يتميز بسعة تخزينية 128 جيجا بايت، 6 جيجا بايت رام، ويكون سعره بعد الخصم 699 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض جرير على الجوالات خلال هذا الأسبوع خصومات خيالية تصل إلى 27% على الأجهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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