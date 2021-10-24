شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 50% لمدة اربع ايام او نفاذ الكمية

عروض بنده الأسبوعية، يكون سوق بنده شديد الحرص على قيامه بعمل أقوى وأكبر الخصومات وكذلك العروض المذهلة، كما أن السوق يقدم تلك العروض سواء أن تكون يوميًا أو أخرى أسبوعيًا، حيث أن كل سنة يزور السوق حوالي مائة وعشرون ألف عميل إلى المتاجر الخاصة في بنده، فيتوفر أربعة مراكز تقريبًا متخصصة في التوزيعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

المقر الأساسي الخاص بشركة بنده يقع في المملكة العربية السعودية وهي تختص في مجال التجزئة، حيث أنها تعتبر من ضمن المتاجر المتخصصة في البيع من خلال التجزئة الرئيسية التي تم تواجدها في أماكن الشرق الأوسط وكذلك فهي تعتبر من السلاسل الكبيرة بالمتاجر، والتي من الممكن أن تصل إلى حوالي مائتي متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الروستو البقرية البرازيلية تكون 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم كيلو جرام من الزيتون الأخضر كوبوليفا أو الزيتون الأسود يكون بسعر 8.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية علبة من دجاج نوعه التنمية مقدار 3 * 700 جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية 2 قطعة من القشطة نوعها لونه مقدار 155 جرام يكون سعرها 6.95 بدلًا من 9.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 397 جرام من اللبن المكثف المحلي من النوع نستله يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اثنان قطعة مقدار 397 جرام من اللبن المكثف المحلي من النوع نستله يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 6 * 1.5 لتر من المياه نوعها بيرين عدد اثنان مجموعة سعرها يكون 13.50 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية