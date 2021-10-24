شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 40% علي كل المشتريات

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تأسست في عام 1970، حيث أنها صارت من ضمن الشركات التي تختص في السوق التجاري لكي يتم بيع المنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة إلى أن أن أصبحت من ضمن أشهر الشركات في هذا المجال في ظل تواجد الكثير من المجموعات التي تختص في صافولا والتي تمتلكها من أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا، حيث أن الشركة هذه المدة مما يزيد عن ماتي فرعًا يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50% لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يستمر في القيام بتقديم العروض الكبيرة وكذلك الخصومات المذهلة جدًا اليوم الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر في عام 2021 إلى كل عملاء سوق بنده، كما أن الكثير من الكثير من الأشخاص ينتظرون تلك العروض وأيضًا الخصومات التي تتواجد في الأسواق، حيث تشمل هذه العروض والخصومات على نسبة كبيرة على كل المنتجات والمستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 800 جرام من العدس نوعه زين يكون بسعر 44.95 بدلًا من 71.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 800 جرام من الفول الحب نوعه زين يكون بسعر 12.25 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر 500 جرام من مزيج الكيك البيتي كروكر يكون بسعر 21.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية مزيج الكعك بيتي كروكر يكون بسعر 25.95 بدلًا من 37 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 50 جرام من البهارات نوعها مسالا مهران تكون بسعر 8.25 بدلًا من 11 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية اثنان حبة من ورق العنب نوعه فيكتوريا يكون بسعر 28.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اثنان حبة من اللوز الأحمر الني نوعه المهياج يكون بسعر 34.25 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

أقوى العروض المقدمة من بنده في موسم الشتاء اغتنم الفرصة