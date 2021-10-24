شوف عروض أسواق العثيم على الجوالات والشاشات حتى 26 أكتوبر

عروض أسواق العثيم ، العروض الأسبوعية لأسواق عبد العثيم في المملكة العربية السعودية ونهاية تلك العروض يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أكتوبر 2021 أو حتي نفاذا الكمية المعروضة حيث تتجدد تلك العروض كل أسبوع فمنها مجلة عروض العثيم للسلع الغذائية والكثير من المنتجات التي تقدمها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث عروض أسواق العثيم الأسبوعية للجوالات والشاشات وأدوات ومستلزمات المنزل فتابعو معنا

عروض أسواق العثيم للجوالات

من العروض المقدمة من أسواق العثيم لجوالات سامسونج يوجد جوال سامسونج أى 12 بسعر 599 ريال سعودي وجوال سامسونج أي 02 بسعر 435 ريال سعودي.

جوال لافا واي 40 بسعة 32 جيجابايت بسعر 269 ريال سعودي وجوال فيفو واي 20 اس 128 جيجا بسعر 745 ريال سعودي.

جوال تكنو سي جي 1286 جيجا 6 رام بسعر 699 ريال سعودي وجوال تكنو كي اف 1288 جيجا 4 رام بسعر 599 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300 بسعر 199 ريال سعودي.

عروض الشاشات

شاشة اورال ال اي دي سمارت 65 بسعر 1929 ريال سعودي. كما يوجد شاشة توشيبا ال اي دي 32 بسعر 869 ريال سعودي واحصل على شاشة امبيكس ال اي دي 40 بسعر 799 ريال سعودي وشاشة امبيكس سمارت 55 بسعر 1499 ريال سعودي.

ويتوفر بالعروض تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال سعودي واحصل على سماعة ميكروديجيت بلوتوث بسعر 119 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل

هناك الكثير من أدوات المطبخ ومستلزمات المنزل التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم في عروضها ومنها قدر ضغط امجوي كهربائي 6 لتر وطقم الإفطار كولين وميكرويف كيون 20 لتر وخلاط مولينكس 1.5 لتر وصانعة ساندتش كولن ويوجد أنواع من غلاية المياه ويتوفر أيضاً مضرب بيض مع عجانة كولن ومقلاة بطاطس جولوكس 8.2 لتر وقدر كيتشنجر وصينية فرن كاسا بونيتا مستطيلة الشكل عدد 3 حبة وطقم قدور كاسا بونيتا ماربل عدد 8 حبة وخبازة شولوكس كهربائية وحافظة مياه برينس 2 حبة كما يوجد عدد من الاحتياجات والمستلزمات المنزلية الأخرى التي تقدمها الأسواق بأقوي التخفيضات.

وبهذا القدر نكون قدمنا لكم آخر عروض العثيم الأسبوعية المقدمة على الجوالات والشاشات ومستلزمات المنزل وتنتهي تلك العروض يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.