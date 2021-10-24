شوف عروض وخصومات ال3 أيام الطازجة من لولو هايبر ماركت الرياض

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..تقدم لولو هايبر ماركت الرياض عرض أخر بمجلة أخري لمدة ثلاث أيام من الأحد إلى الثلاثاء تتكون من ورقتان بجانب المجلة الأسبوعية لتسهل على الجميع شراء أحتياجاتهم اليومية وتشكيليه متنوعة من الخضروات والفاكه الطازجة التي يحتجاها كل منزل بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها وتقدم أيضا تشكيلة متنوعة من اللحوم المختلفة المبردة الطازجة والأسماك الفريش اغتنمي فرصة أيام التسوق الطازج الكبري من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 حتي 25 أكتوبر 2021 الموفق 18 ربيع الأول 1443 هـ إلى 20 ربيع الأول 1443هـ أو حتي نفاذ الكمية. عروض ال3 أيام التسوق الطازج أشتري جوز الهند الطري ( سيرلانكا لكل قطعة ) وفوائده عديدة عند أكله يحتوي على ألياف عاليه، يحتوي على نسبة 89% من الدهون المشبعة التي يحتجاها الجسم، يحتوي على 6% من البوتاسيوم عند تناوله مبشوراً، ويحسن بنسبة الأنسولين بالجسم، يحتوي على الحديد والكالسيوم سعر الحابة الواحدة بداخل العرض ب 4.75 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

متوفر تفلح أحمر صغير ( نيوزيلاندي لكل 1 كيلو جرام ) يتمتع التفاح الأحمر بفوائد عديدة عند تناوله بشكل يومي على الريق حيث يمتلك نسبة من الفيتامينات المتنوعة التي تساعد على حركة الأيض، يعمل على تزويد الطاقة للجسم عند تناوله في الصباح بدلاً من القهوة، يخفف من الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية سعر الكيلو ب 5.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

تابيوكا ( سيرلانكا 1 كيلو جرام ) به فوائد عديده يعمل زيادة الجسم بشكل صحي، ينظم نسبة السكر في الدم، يحتوي على الحديد وحمض الفوليك، الصويدوم، النحاس، الكالسيوم سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي بدلا من 8.95 ريال سعودي.

بامية سعودي كيلو متوفرة بالعرض يمكن أن تخزنيها وتطهيها في غير موسمها بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

متوفر موز هندي للكيلو يمكن أن تقدمية مشروبات مثلجة وعصير مع أضافه الحليب السائل أو قدميه كنوع من الأيس كريم بنكهه طبيعية بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

بصل سعودي كيلو 0.95 ريال سعودي بدلا من 8.95 ريال سعودي.

بابا رايب ( سيرلانكا ) كيلو بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض وخصومات ال3 أيام الطازجة من لولو هايبر ماركت الرياض - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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