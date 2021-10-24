شوف عروض لولو هايبر ماركت القوية على الأجهزة أقوى عروض تحطيم الأسعار لا تفوتها ALOthaim

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عروض لولو هايبر الجديدة تقدم أحدث العروض في مختلف متاجرها وفروعها في المملكة العربية السعودية. كما تنفرد لولو هايبر عن منافسيها بتقديم أقوى الخصومات والتخفيضات على مئات السلع والمنتجات تحت شعار تحطيم الأسعار. لذلك نقدم في هذا المقال أكبر وأوسع تشكيلة مختلفة ومميزة من المنتجات بأسعار لن تتخيلها أبداً. أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الإلكترونية والعالمية بأسعار نار تسعد لولو هايبر جميع عملاءها بتقديم كبرى التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الحديثة كالشاشات وأجهزة اللابتوب وغيرها الكثير تحت شعار تحطيم الأسعار. احصل على خصم 110 ريال على شاشة ليد ماركة أيكون، بشاشة مقاسها 40 بوصة، تلفزيون ذكي. كما أن الجهاز يتميز بأنه مدعم بخاصية الواي فاي، وبها منفذ يو اس بي، وبها حامل التلفاز. بسعر 889 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

خصم 700 ريال على أيكون شاشة ذكية ليد، مزودة بحامل للتلفاز، بمقاس 65 بوصة. ويتميز التلفاز بدقة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K، تلفزيون ذكي. بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

لعشاق التصوير استمتع بشراء أيكون كاميرا بث مباشر ودردشة، بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي، ووفر 20 ريال.

خصم 300 ريال على أيكون نوت بوك، بمعالج انتل سيليرون، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. كما يحتوي على شاشة مقاسها 13.3 بوصة، وذاكرة تخزين مساحتها 4 جيجا بايت رام، وتخزين داخلي مساحتها 128 جيجا بايت.

أيكون ساعة ذكية، بسعر 49 ريال بدلاً من 80 ريال سعودي، ووفر 31 ريال. تخفيضات لولو هايبر الكبرى على الأجهزة الكهربائية احصل على خصم 2400 ريال على إل جي غسالة صحون، مزودة بخمس برامج، بسعر 3699 ريال بدلاً من 6099 ريال سعودي.

استمتعي بنظافة ملابسك بشراء سامسونج غسالة ملابس، سعة الغسالة التحميل الأمامي 9 كيلو. بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي. استمتعي بعمل مختلف المعجنات بشراء العجانة مولينكس، تعمل بقوة 900 واط، بسعر 599 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي.

اشتري مكنسة كهربائية باناسونيك، تعمل بقوة 1400 واط، بسعر 389 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي. LULU Hypermarkets Offers الشوايات والكراسي خصم 150 ريال على ريلاكس عدد 2 كرسي وطاولة لوضع الأشياء تكفي لشخصين، بسعر 499 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي. احصل على خصم 200 ريال على ريلاكس شواية مزودة بعجل، بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

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