نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من العثيم اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 نوفرها لكم كاملة اليوم من خلال موقع ثقفني. حيث يهتم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. بمعرفة احدث عروض العثيم التي تتوفر بشكل اسبوعي. وتوفر اسواق العثيم اليوم عروض مهرجان الطازج من العثيم لمدة يوم واحد فقط.

عروض العثيم اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021

عروض العثيم اليوم الأثنين تاتي اليوم تحت شعار كيلو علينا وكيلو عليك. أي سوف تقوم بشراء كيلو واحد وسوف تحصل علي كيلو اضافي مجانا اي ستجد أنك سوف توفر نصف السعر في النهاية من سعر المنتج. وهي خصومات وتخفيضات رائعة من اسواق عبدالله العثيم اليوم الأثنين. وتسري جميع هذه العروض في كافة فروع أسواق العثيم السعودية ليوم الاثنين.

نشرة عروض العثيم السعودية تحتوي على الكثير من أنواع الفواكة الطازجة مثل الرمان المستورد والتفاح رويال جالا. والذي يمكنك الحصول عليه بسعر التكلفة وايضا تشمل عروض اليوم من العثيم علي عنب احمر كبير وجوافة كرتون وبخاري حمراء و كلمنتينا و اناناس وبرتقال وجميع أنواع الفواكه التي توفرها العثيم طازجة.

مجلة عروض العثيم السعودية

يمكنك الحصول علي جميع انواع الخضروات الطازجة ايضا من اسواق العثيم مثل البصل الأحمر والطماطم المحلي والليمون والباذنجان الأسود الرومي الوسط. وايضا توفر عروض العثيم ثوم شبك وبصل اصفر وخيار طازج والعديد من أنواع الخضروات الطازجة التي توفرها أسواق عبدالله العثيم.

عروض العثيم ليوم الاثنين

تحتوي عروض العثيم اليوم على قسم كامل خاصة بالبهارات والذي يضم كل من القهوة هرري عربي وزبيب زود ذهبي وقرنفل حب وهيل زدني وعدس أحمر مجروش. وايضا تحتوي علي قسم خاص بالمخبوزات ويضم أشهر أنواع المخبوزات مثل زود كيك شوكولاتة بالكريمة ومعمول بالتمر وبسبوسة بالسمن طبيعي عبوة كبيرة و كرواسون بالزبدة ودونات فانسي 4 حبة. وقرص عقيل 400 جم.

يمكنك الحصول على أشهر أنواع الجبن بخصومات رائعة من العثيم فهي توفر قسم خاص بالاجبان بكافة انواعها. كما ان عروض العثيم بها الكثير من المنتجات المختلفة الأخرى مثل مستلزمات المطبخ وقسم اللحوم.