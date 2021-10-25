شوف مهرجان الطازج اليوم الإثنين من أسواق العثيم 25 أكتوبر

مهرجان الطازج اليوم، تنطلق اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من أكتوبر 2021 عروض الطازج والتي تقدمه أسواق عبدالله العثيم في المملكة السعودية كل يوم إثنين وهي عروض تشمل خضروات وفاكهة وبعض السلع الأخري بالإضافة إلى عدد من الأدوات المنزلية المتنوعة حيث تقدم أسواق العثيم جميع احتياجات البيت من سلع ومنتجات مختلفة بعروض يومية وعروض أسبوعية مع الكثير من التخفيضات والهدايا المقدمة على كل منتجاتها وعبر هذا المقال سنقدم لكم عروض اليوم الإثنين من أسواق العثيم لمهرجان الطازج.

مهرجان الطازج اليوم الإثنين من أسواق العثيم 25 أكتوبر

هي عروض تقدمها أسواق عبد الله العثيم لمدة يوم واحد وتحمل العديد من المفاجاءت من أبرزها عروض كيلو عليك وكيلو علينا حيث تقدم بعض السلع المتوفرة ال2 كيلو منها بسعر كيلو واحد حيث يوجد كيلو رمان مستورد مع واحد كيلو مجاناً بسعر 5.95 ريال سعودي ونفس العرض على كيلو بصل أحمر بسعر 2.95 ريال سعودي ويوجد بسعر التكلفة كلاً من عنب أحمر كبير وجوافه كرتون وبخاري حمراء وكلمنتينا وبرتقال عصير وأناناس وخيار طازج سعر الكيلو الواحد 2.95 ريال سعودي وغيرهما من الخضروات والفاكهة كما يوجد العديد من أنواع البهارات المختلفة وجبنه رومي تشيز لاند ولبنة فيرست وجبنة ضيافة شيدر سادة بسعر التكلفة وكيلو مجاناً مع كيلو جبن فيتا بالزيتون أخضر بسعر 22.95 ريال سعودي وزيتون أسود أكورسا سعر الكيلو 21.80 ريال سعودي.

عروض قسم المخبوزات

زود كيك شوكولاته بالكريمة بسعر 14.95 ريال سعودي ومعمول بالتمر عدد 15 حبة بسعر 4.95 ريال سعودي.

كرواسون بالزبدة عدد 5 حبة بسعر 7.95 ريال سعودي وبسبوسة بالسمن طبيعي عبوة كبيرة بسعر 19.95 ريال سعودي.

وقرص عقيل 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي ودونات فانسي 4 حبة بسعر 6.95 ريال سعودي.

أما عن اللحوم الموجودة بعروض اليوم فيوجد عجل لحم بلدي بدون عظم بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو وسعر الكيلو منه بالعظم 29.95 ريال سعودي ولحم غنم سواكني بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي كما يوجد عدد من أدوات ومستلزمات المنزل منها خلاط كينود مع 2 محطة بسعر التكلفة 119 ريال سعودي كما يوجد مقلاة بطاطس كولين 2 لتر وسخان سندوتش بانيكس.