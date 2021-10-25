رهيب جداً ماسك الفازلين والليمون لتبييض البشرة والمكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

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طريقة عمل ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة والمكونات المطلوبة، هذا هو محور حديثنا في السطور القادمة، حيث تهتم العديد من السيدات بالتعرف على هذا الماسك، لرغبتهم فى الحصول على بشرة مشرقة وجذابة، لهذا يبحثن عن الطرق الجديدة السهلة لعمل ماسكات طبيعية بالمنزل بأقل تكلفة، ومن جانبنا قررنا نحن فريق عمل موقع ثقفني بموافاتكم بطريقة مضمونة وآمنة لتبيض البشرة، ويتم ذلك من خلال الفقرات التالية من هذا المقال
مكونات تحضير ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة
ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الأعزاء بجميع محافظات مصر بمكونات عمل ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة وتفتيح الجسم، للحصول على بشرة مثالية خالية من الأماكن الداكنة، بمكونات طبيعية بسيطة موجودة بكل منزل، بعيدا عن الكريمات والمسرات التي تعتمد على المواد الكيميائية، التي تسبب في تعرض البشرة للكثير من المشاكل، و نعرض لكى سيدتى المكونات التي يجب عليك احضارها لعمل ماسك الفازلين والليمون، المكونات جاءت على النحو التالي:
- أولاً إحضار 2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثانياً إحضار 2ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثالثاً إحضار 4 معلقة كبيرة من النشا.
- رابعاً إحضار 2 معلقة كبيرة من الدقيق.
- خامساً إحضار 2 معلقة من مكون جل الصبار.
- سادساً إحضار 2 معلقة من الفيتامين إي.
طريقة عمل ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة
وما زلنا مستمرين في الحديث عن طريقة عمل ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة، وذلك يرجع لاهتمام السيدات بالتعرف عليه، حيث وجدنا الكثير من العمليات البحثية تدور على جوجل وباقي المواقع الأخرى عن ماسكات طبيعية لتبييض البشرة، وبعد ذكر المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة، هيا بنا نتعرف سوياً عن طريقة عمل الفازلين والليمون لتبيض البشرة، وإليكم الطريقة في نقاط محددة وواضحة، وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء مناسب نضع به جيل الصبار حتي يذوب.
- نقوم بإضافة الفازلين على الجيل ونقلبها جيدا حتى الامتزاج.
- نقوم بإضافة النشا مع التقليب المستمر.
- نضع باقي المكونات و نمزجهم جيدا ثم نقوم بوضع الماسك في علية ونحتفظ به في الثلاجة.
- وعند الاستعمال يجب غسل الوجه جيدا توزيع الماسك علي الوجه جيدا ويترك لمدة ربع ساعة.
- وللحصول على أفضل النتائج يجب استعمال هذا الماسك لمدة يومين في الأسبوع
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