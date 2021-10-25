شوف آخر ثلاثة أيام من عروض بنده الأسبوعية على الأجبان الدنماركية واليونانية بخصومات خاصة حتى نفاذ الكمية

للمرة الثانية على التوالي خلال نفي الشهر تستمر معنا عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية لمدة ثلاثة أيام جدد، وذلك للإقبال الشديد الغير مسبوق بجميع فروع هايبر بنده Hyper Panda market بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على أسعار المأكولات المجمدة، وعلى الخضروات والفواكه الطازجة، كما يتوفر بالماركت أيضاً خصم خاص على أسعار لحوم بنده، والأسماك، ودجاج بنده بأنواعه، وكذلك العديد من المعلبات، والشكولاتات المستوردة ومحلية الصنع، والسناكس بأنواعها، فقط تابعوا معنا عروض بنده اليومية والتي تصل قيمة الخصم بها إلى 60% يومياً من خلال موقع ثقفني لجديد العروض في الدول العربية، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع حتى نفاذ الكميات:

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية Panda

من داخل فروع هايبر بنده بالسعودية نقدم لحضراتكم تشكيلة كبيرة من الأجبان المتنوعة بأفضل الأسعار المحلية، ومنها: خصم خاص على سعر شراب قصب السكر من ماركة الطيبات، وغيره خصم خاص على سعر القشطة الطازجة من زينة، وكذلك الخصم المميز منهم على سعر مربى حلواني أخوان، وكذلك الخصم الخاص منهم على سعر الزيتون المغربي المشكل.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda KSA

بالإضافة إلى العروض التي تم توضيحها سابقاً، نقدم لكم باقي عروض بنده على منتجات الأجبان، ومنها: عرض خاص على سعر المرتديلا البقري من ماركة أمريكانا (سادة، بالفلفل، بالزيتون)، كما يتوفر أيضاً بالعرض خصم آخر على سعر مرتديلا الدجاج السادة وبالزيتون من حلواني أخوان، كما يتوفر أيضاً عرض آخر على سعر الزيتون الأسود الأسباني من العلندا، وغيره على سعر الجبنة المصري الفيتا، والدوبل كريم، والإسطنبولي من ماركة دومتي، كما لديهم عرض على سعر الجبنة الرومي من جرين لاند، والموتزاريلا من ديلي ديري.

عروض بنده ماركت Hyper Panda بصفحة واحدة

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض هايبر بنده Panda market على الأجبان المستوردة من داخل فروعه بالمملكة، ومنها: خصم خاص على سعر الجبنة الساغاناكي اليوناني، وغيرها على أسعار بهارات دارين، والجبنة الموتزاريلا المبشورة، كما يوجد أنواع أخرى عديدة.