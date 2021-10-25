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الخلطة الفرعونية للتخلص من شيب الشعر والحفاظ على الشعر، يحتوي الباذنجان على كثير من العناصر الغذائية والفيتامينات وغيرها التي تساعد كثيرًا في نمو الشعر وتقوية بصيلاته والحفاظ عليه من التساقط وحماية فروة الرأس من الإصابة بأس بكتيريا أو غيرها ولذلك يدخل قشر الباذنجان في كثير من الوصفات التي تساعد في الحفاظ على الشعر كما يساعد أيضًا في التخلص من ظهور الشيب وخاصة الذين يعانون من ظهور الشيب في سن مبكر. الخلطة الفرعونية للتخلص من شيب الشعر والحفاظ على الشعر وصفة قشر الباذنجان للتخلص من الشيب مكونات المطلوبة قشر الباذنجان للتخلص من الشيب ربع كوب من الشاي الأسود.

كمية من قشر الباذنجان.

نصف كوب من الماء.

عبوة بخاخ. طريقة تحضير قشر الباذنجان للتخلص من الشيب نحضر وعاء ونضع فيه كمية الماء ونضعها على النار ثم نضيف قشر الباذنجان.

نترك الخليط حتى يغلي لمدة ساعة ثم نضيف الشاي الأسود ونرفعها من النار.

نترك الخليط حتى يهدأ لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نُصفيه جيدًا.

نضع الخليط في عبوة البخاخ ونقوم بالرش على الشعر وخاصة أماكن ظهور الشيب.

وخاصة أماكن ظهور الشيب. نستمر يوميًا في استخدام الخليط ولا نقوم بغسل الشعر لمدة عشرة أيام وسوف نلاحظ اختفاء الشيب. وصفة استخدام قشر الباذنجان للحفاظ على الشعر مكونات قشر الباذنجان للحفاظ على الشعر ثمرة من الخيار.

قشور باذنجان.

نصف ثمرة أفوكادو. طريقة تحضير قشر الباذنجان للحفاظ على الشعر نضع المكونات في الكبة الكهربائية ونخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ونوزعه جيدًا من الأطراف وحتى فروة الرأس.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالشامبو المستخدم.

تكر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ونلاحظ لمعان الشعر وعدم تساقطه.

كما يستخدم قشر الباذنجان مع الحناء لصبغ الشعر باللون الأسود حيثُ يتم خلط عشر ملاعق من الحناء السمراء مع رشه من عصير الليمون و نضع قشور الباذنجان في كوب ماء ونغليها ثم نصفي الماء ونضيفه إلى الخليط ونضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعتين ونلاحظ أن الشعر يصبح لونه أسود داكن. الوسوم عمر شويل - جدة الخلطة الفرعونية للتخلص من شيب الشعر والحفاظ على الشعر وبدون أي مواد كيميائية من أو ل أسبوع - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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