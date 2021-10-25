شوف باقي ثلاثة أيام فقط على أقوى عروض ساكو Saco في المملكة بخصومات خاصة حتى نفاذ الكميات

متبقي فقط ثلاثة أيام على أفضل عروض ساكو ماركت Saco market بفروعه بمدن المملكة العربية السعودية، وخصومات مميزة تصل إلى 50%، والتي إمتدت من الأسبوع الماضي، وذلك بسبب اللإقبال الشديد من المواطنين عليها بسبب جودتها العالية، منها محلية الصنع، ومنها مستوردة، حيث يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من معدات، وأدوات، وأجهزة مختلفة عن الأجهزة التي يقدمها باقي الماركتات الأخرى، وكذلك يمكنكم إيجاد كل مستلزمات الحدائق، والسيارات، والقطع الخاصة التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق متابعة عروضهم من مجلة ساكو الأسبوعية، والتي يقدمها لكم موقع ثقفني، وإليكم تفاصيلها في التالي.

أحدث عروض ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية

من داخل عروض ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم: أفضل عروض ساكو ماركت، ومنها: خصم خاص على سعر غرفة تخزين الحديقة بخصم يصل إلى 500 ريال سعودي، كما يمكنكم تقسيط المبلغ على ستة أشهر بقسط شهري 367 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر غرفة التخزين الأكبر حجماً بسعر 3499 ريال سعودي، وقسط شهري 292 ريال على اثنى عشر قسط شهري، كما يمكنكم أيضاً الإستفادة من عرض ساكو على سعر أرضيات الحدائق المقاومة للإنزلاق.

عروضات ساكو ماركت من اليوم وحتى نفاذ الكميات Saco offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر عشب إصطناعي للحدائق بإرتفاع 30 سم، وبإقصي دفاع ضد أشعة الشمس الفوق بنفسجية، وغيره بإرتفاع عشب يصل إلى 40 سم بنفس الخصائص المميزة بتوفير يصل إلى 180 ريال سعودى للمتر المربع، كما يمكنكم الإستفادة من عرض ساكو على سعر أرضيات الفاينيل إس بي إس مضادة للماء بسماكة 5 مم بألوانها المختلفة.

تخفيضات خاصة بكل تفاصيلها من موقع ساكو Saco

يمكنكم أيضاً الإستفادة من عرض ساكو المميز على سعر الأرضيات المطاطية بالمتر بألوانها المختلفة، والتي يمكنكم تركيبها بأنفسكم، كما يمكنكم شراء عبوات العازل الحراري السائل من أسترا كالك، بقوة عزل حراري تبدأ من 15 إلى 20 درجة بمقاومة عالية من الظروف الجوية.