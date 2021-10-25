ترقبوا أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021

ترقبوا أسعار الذهب في السعودية اليوم تشهد الأسعار للمعدن النفيس استقرار اليوم بعد عرض أحدث النتائج التداول داخل البورصة العالمية والتي ساهمت بدورها في استقرار الأسعار داخل الدول العربية بشكل عام ومن بينها المملكة السعودية والتي شهدت عرض التكاليف ذاتها لأسعار الذهب منذ تعاملات الأمس وهذا مع احتمالية وجود زيادة بسيطة لا تحتسب في بعض المعايير ويمكن ملاحظته من خلال مقارنة الأسعار المعروضة حاليًا داخل المملكة للذهب بتاريخ 2021/10/25 ميلاديًا تابعوا معنا الان.

اسعار الذهب في السعودية

تتنوع الأنواع من الذهب الأصفر داخل الأسواق في المملكة العربية السعودية والتي تجعلها تتناسب مع مختلف الفئات واحتياجات المواطنين حيث تضم هذه الأنواع التالية:-

يتواجد من أنواع العيارات من المعدن الأصفر أعلى نسبة في الأسعار الحالية 24 قيراط وهذا من خلال الاحتفاظ بالسعر الخاص بها والذي يعادل 216 ريال سعودي.

يقدر سعر الكيلو من المعدن الأصفر والذي يبلغ ألف جرام بنسبة ثابتة لا تتخطى قيمة 216.262 ريال سعودي.

الجنيهات الذهبية تسجل بداخل الأسواق السعودية اسعار تقريبية والبالغ قيمتها بمعدل 1.514 ريال بينما تسجل أسعار الأوقية الذهبية في الوضع الراهن مع أنواع المعادن بنحو 6.726 ريال وتصنف الاوقية البالغة هذا السعر بموازين واحد وثلاثين جرام.

تضع الأسواق السعودية بعض الأنواع الجانبية والغير متعارف عليها كثيرًا بين المواطنين من عيار 18 والبالغ 162.20 ريال سعودي والنوع الثاني من الذهب في هذه الفئة بعيار 14 بسعر 126.15 ريال.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الاثنين

العامل المؤثر على هذا المعدن هو التضارب والتسجيلات اليومية بداخل البورصة والتي تقوم آلية عملها على العقود الاجلة والمبادلات الذهبية والتي أثرت على الزيادة في الأسعار العربية بنسب طفيفة ونلاحظ تقديرات الأسعار على الصغير العالمي تضم الآتي