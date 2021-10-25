نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف السحب على سيارة نيسان إكس تريل من أسواق التميمي في المقال التالي

السحب على سيارة نيسان، تقدم أسواق التميمي عروض وخصومات على منتجاتها بالإضافة إلى 12 سيارة نيسان إكس تريل، كل منها لفائز واحد كل أسبوع حتى 22 ديسمبر 2021م، وفق شروط معينة بسيطة وعن طريق مسح QR Code موجود في مجلة العروض. شروط السحب على سيارة نيسان إكس تريل يمكن لأي شخص المشاركة في السحب على سيارة نيسان إكس تريل عن طريق التسجيل فقط من خلال الرابط ولا يشترط شراء أي منتج للمشاركة.

لا بد وأن يكون المشارك عضو في برنامج ثماري ويكون رقم هاتفه المسجل به هو نفس الرقم المشارك به في السحب.

يجب أن يكون المشارك في السحب متواجد في مدينة من المدن المتوافر فيها فروع لأسواق التميمي.

وتوجد الفروع في الرياض والخبر والدمام والجبيل والأحساء والمدينة المنورة وأملح وتبوك وحفر الباطن بريدة وعنيزة الرس.

التسجيل متاح خلال الفترة من 29 سبتمبر 2021م وحتى 21 ديسمبر 2021م.

أما السحب في الفترة من السادس من أكتوبر وحتى الثاني والعشرين من ديسمبر 2021م.

يتم السحب وفق إشراف الغرفة التجارية على سيارة واحدة كل أسبوع.

للمشاركة في سحب الأسبوع يجب التسجيل في نفس الأسبوع فيمكن التسجيل كل أسبوع للمشاركة في سحب الأسبوع نفسه.

وللراغبين في زيادة فرصهم بالفوز يمكنهم التسجيل يوميًا.

سيتم إخبار الفائزين عن طريق الاتصال بهم على رقم الهاتف المسجل به للاشتراك في السحب.

الجائزة محددة فلا يحق للفائز طلب تغيير لون السيارة أو نوعها أو المطالبة بقيمتها النقدية بدلًا منها.

بعد الفوز يتحمل الشخص الفائز الرسوم الخاصة بنقل الملكية والتأمين وأي رسوم أخرى أو تكاليف مترتبة على الفوز.

بعد الفوز يتسلم الفائز جائزته من الفرع الرئيسي لأسواق التميمي في الخبر، أو سيتم إخباره لاحقًا.

لا يجوز لأي من موظفي التميمي أو أي شركة تابعة لها أو حتى أبنائهم الاشتراك في السحب. عروض المنظفات من أسواق التميمي بالإضافة للسحب الذي لا يشترط الشراء للمشاركة به توجد خصومات كبيرة وعروض على المنتجات المعروضة داخل أسواق التميمي للراغبين في الشراء.

مثل المنظفات كأقراص فينيش لغسالة الصحون 42 حبة + 32 حبة بسعر 79.95 ريال.

وكذلك مسحوق غسيل من اريال 2.25 كيلو + 2.50 كيلو بسعر 45 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة السحب على سيارة نيسان إكس تريل من أسواق التميمي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف السحب على سيارة نيسان إكس تريل من أسواق التميمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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