شوف باقي فقط يومان على انتهاء عروض لولو ماركت على المنتجات الغذائية بخصومات تصل إلى 50%

من داخل فروع هايبر لولو ماركت Hyper Lolo market ولمدة يومان فقط بخصومات تصل إلى 50% على جميع منتجات لولو الغذائية بأفضل الماركات، وأقل الأسعار من ماركات عالمية ومحلية، حيث يتوفر بالماركت العديد من أنواع الخضروات الطازجة والفواكه، كما يتوفر بالماركت أيضاً خصومات خاصة على أسعار اللحوم، والدجاج، والأسماك بأنواعهم المختلفة، حيث يتوفر عشرات الأنواع من الأسماك، وكذلك العديد من الخصومات على كافة أنوا السلع المعلبة، وعلى المثلجات بأنواعها، وكذلك على الحلويات والمخبوزات الطازجة، كما يمكنكم إيجاد خصومات أخرى على أسعار الشكولاتات بأنواعها والسناكس، وإليكم تفاصيل عروض لولو لهذا الأسبوع:

أفضل عروض لولو ماركت Lolo market بالمملكة العربية السعودية

بكل التفاصيل نقدم لكم أفضل عروض لولو ماركت Lulu market بفروعه بمدن المملكة العربية السعودية، أو من خلال لولو أون لاين، ومنها: خصم خاص على سعر أرز لولو جيراكاشالا بحجم 2كجم، كما يتوفر خصم آخر على سعر اللحم البقري البرازيلي سمانة للكيو، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر مكعبات لحم لحم البقر النيوزلاندي، وكذلك يتوفر بالماركت أيضاً خصم خاص على سعر مكعبات اللحم البقرى الكولومبي بالكيلو.

عروضات لولو ماركت لفترة محدودة Lolo Hyper market

من داخل هايبر لولو Hyper LOLO نستكمل مع حضراتكم باقي عروض لولو، من بينها: خصم خاص على سعر سمك الهامور للكيلو، وغيره على سعر السمك السردين الكبير للكيلو، وكذلك خصم خاص على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي، وغيرها العديد من الخصومات على أسعار عبوات الخضروات المجمدة بأنواعها.

عروض هايبر لولو lOLO بخصومات غير مسبوقة لفترة محدودة

من داخل فروع الرياض، وجدة، وغيرها من فروع لولو ماركت المنتشرة في مدن المملكة، نقدم لكم خصومات خاصة على أسعار الفواكه الطازجة والخضروات، ومنها: خصم خاص على سعر البصل البلدي السعودي للكيلو، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر فاكهة البابايا الإستوائية مميزة المذاق، وأيضاً عرض على سعر الباميا السعودي، وغيره على سعر الموز الأصفر الكبير، وعلى سعر التفاح الأحمر السعودي والأمريكي، وكذلك خصم على سعر البطاطا الحلوة، وجوز الهند الهندي.