نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 60% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض اكسترا من أهم المميزات التي توفرها اكسترا إلى عملائها فالأسعار هي أهم أمر ينشغل بها بال المستهلكين في المملكة العربية السعودية وذلك ما دفع اكسترا لكي توفر إلى عملائها خصومات وتخفيضات تسهل عليهم عملية الشراء، فتعمل اكسترا على مدار اليوم دون حدوث أي تأخير أو انقطاع لكي تقدم إلى عملائها أفضل المستلزمات.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا مختلف العروض على مختلف الأجهزة الكهربائية ومن أهم الأجهزة التي يتوفر العرض عليها كلاً من دبلونجي ماكينة من أجل تحضير القهوة، توفر اكسترا عرض على دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية واط بخلاف ذلك فيختوي العرض أيضاً على كلاس برو براد مياه وفيليبس كاوية بخار عمودية 2000واط مع خمسة إعدادات للبخار.

يشمل العرض على دبلونجي مقلاة دون زيت 1.7 كيلو، يشمل العرض على بيورير جهاز من أجل نزل الشعر من الجسد، يحتوي العرض أيضاً على فيليبس ماكينة تحضير القهوة 1.2 لتر متوفر باللون الأسود مع 1000 واط، يحتوي العرض على خلاط 1500 واط مع ثلاثة سرعات ومتوفر باللون الأسود والفضي.

يشمل العرض على كلاس برو مايكرويف ديجيتال 20 لتر مع 700 واط ومتوفر باللون الأبيض، يشمل العرض أيضاً على بالسون 2500 وات فرن كهربائي ستيل مزدوج باللون الفضي، يحتوي العرض على جهاز فيليبس منقي هواء إصدار 800 وهذا الجهاز يغطي حتى 49 متر مربع.

عروض اكسترا على المكانس الكهربائية

تعتبر المكانس الكهربائية من أهم الأجهزة التي يحتاج إليها كل منزل واستطاعت اكسترا أن توفر عرض على المكانس وإليكم في السطور الآتية أهم المكانس التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا: