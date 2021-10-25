نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات من اكسترا السعودية وتخفيضات كبرى نهاية أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض اكسترا بالمملكة أنها أفضل اختيار لاقتناء الهاتف الذي تريد وبأقل الأسعار، فقد يكون الجوال الذي حلمت بشرائه ضمن قوائم المعروضات التابعة لاكسترا السعودية، فتستطيع الحصول عليه بخصم كبير، لذلك يسعى الكثير من سكان المملكة لمتابعة العروض المقدمة من اكسترا، وقد قمنا من خلال هذا المقال بتجميع لعروض الجوالات من اكسترا في السعودية.

أحدث عروض اكسترا

أعلنت مجموعة إكسترا للتسويق الإلكتروني عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن بداية العد التنازلي لتخفيضات إكسترا الكبرى وأطلقت هاشتاج خاص بتلك العروض الترويجية، والتي من المنتظر بدئها يوم الخميس 28 /10 /2021 في جميع مدن المملكة لجميع معارض أكسترا، ومن خلال موقع نون للتسويق الشهير، يمكن متابعة العروض (https://www.extra.com/ar-sa) ومن التالي:

عروض جوالات اكسترا السعودية

تقوم اكسترا دائمًا بعمل العديد من العروض الرائعة على الهواتف النقالة، فيستطيع العميل شراء الهاتف المناسب له مع إمكانية توفير مبلغ لا بأس به من المال، وتتضمن العروض عدة أنواع من الجوالات نذكر منها الآتي:

Samsung Galaxy A32، الذاكرة 128 جيجا، بسعر1099بدل 1249 ريال.

Apple iphone 12 Pro max ، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 4599بدل5199 ريال.

Apple iphone Pro، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3999بدل 4669 ريال.

Samsung Note 20 Ultra، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 3449بدل 5149 ريال.

Apple iphone 12 Pro ، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 4499 بدل 5199 ريال.

تخفيضات اكسترا على الهواتف

ومن المعروف عن اكسترا أنها تنفرد بعروض كافة أنواع الهواتف النقالة، ويستطيع العميل أن يحصل على الهاتف الذي يريده عن طريق الشراء المباشر من المعرض، أو بواسطة توصيل الجوال إلى المنزل، وبالنهاية يمكنك الحصول على أجود موديلات الهواتف بتكلفة قليلة، ومن هذه العروض التالي:

Lenovo k 13 note، ذاكرة128 جيجا، بسعر 599بدل 799 ريال.

Lenovo k 12، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 449 بدل 699 ريال.

Samsung Galaxy S 20FE، من الجيل خامس، ذاكرة 128جيجا، بسعر 2250بدل 2999 ريال.

Samsung Galaxy S 21 ultra، ذاكرة 256، بسعر 4499 بدل 5399 ريال.

كمت يوجد عرض على هاتف أيفون 13 برو، وبرو ماكس الذي تم إطلاقه مؤخراً في حفل عالمي تم استعراض فية الأسعار والمواصفات والمميزات التي تختويها سلسلة هواتف ايفون الجديدة التي تحمل الإصدار رقم 13، وما تم تضمينه من خصائص.

والكثير من الخصومات المتنوعة على هواتف مختلفة والتي من الصعب أن تجد مثلها في أي مكان آخر، وتكفل عروض اكسترا لك أن تقتني الهاتف الذي ترغب ولكن بسعر يتناسب مع إمكانياتك المادية، وتقوم اكسترا بعمل هذه العروض بصفة دورية.

فإذا كنت ترغب في اقتناء هاتف جديد ننصحك بالذهاب لمعرض اكسترا السعودية فستجد ما يناسبك هناك.