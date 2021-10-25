شوف عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات لمدة اسبوع تصل إلي 50%

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا أو التي تدعى بإسم “الشركة المتحدة” التي تكون متخصصة بالإلكترونيات فإنها تعتبر من ضمن الشركات السعودية التي تعمل بالمجال المختص في بيع الأدوات الإلكترونية وكذلك الأجهزة والأدوات المنزلية، حيث تم تأسيس تلك الشركة في سنة 2003، بأنها تكون من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر في سنة 2018، وكذلك فهي متخصصة في بيع الكاميرات وكذلك هواتف الجوال مع العديد من المستلزمات الثانية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تتواجد شركة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تكون مستمرة في أن تقوم بعمل أقوى وأكبر الخصومات وكذلك العروض الرائعة للغاية، كما أن تلك الشركة حريصة جدًا في تقديم تلك الخصومات والعروض بالأسعار المناسبة، وهي تعد من ضمن الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وتكون متخصصة في بيع كل الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية، حيث أنه يتم تواجد نحو اثنان وأربعون فرع في المملكة، وكذلك اثنين فرعًا آخرين بسلطنة عمان وأيضًا البحرين.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية سعر هاتف آبل آيفون 12 سعة 64 جيجابايت، 5 جي رام باللون الأحمر يكون 3199 بدلًا من 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم شاشة تليفزيون من النوع إل جي حجم 55 بوصة يكون سعرها 7999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية شاشة تليفزيون فائقة الدقة من النوع كلاس برو حجم 65 بوصة يكون سعرها 4599 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا الأسبوعية سعر المكيف الجداري من النوع جري 32200 وحدة يدعم الواي فاي ويكون باردًا يكون 6399 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية مكيف الشباك من النوع هاير 17200 وحدة سعره يكون 1799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية غسالة من النوع إل جي مع التعبئة الأمامية مع الغسيل والتجفيف حجم 7 كيلو جرام باللون الفضي يكون سعرها 3999 بدلًا من 7199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم