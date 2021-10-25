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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين ومئات التخفيضات المميزة داخل الأسواق.. اليكم القائمة في المقال التالي
عروض العثيم اليوم الاثنين، ترغب فئة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة العروض والأسعار للمنتجات المتوفرة في هايبر عبدالله العثيم، وهذا ما سوف نتطرق له في هذا المقال حيث سوف نذكر أسعار العديد من المنتجات مثل الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه وحفاضات الأطفال والمناديل والمنتجات الغذائية والمعلبات والعصائر التي تستطيع شرائها بأفضل سعر.
عروض العثيم الخريف وتخفيضات رهيبة تصل على 60% على السلع الاستهلاكية
مهرجان الطازج العثيم
إذا كنت تريد شراء أفضل الأجهزة الكهربائية من فروع عبد الله العثيم، عليك بزيارة فرع الرياض حيث يوفر خصومات رائعة وتستطيع شراء التلفزيونات والموبايلات من فرع جدة المشهور عنه رخص الأسعار لهذه المنتجات ويتوافر في الفروع الأخرى العديد من المنتجات الغذائية المختلفة من المجمدات واللحوم والأسماك والفراخ ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات والأدوات المنزلية وأدوات الطهي.
عروض العثيم الاسبوعية
- عروض العثيم العنب الأحمر الكبير يبلغ سعره 6 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم كيلو المانجا المصري يبلغ سعرها خمسة ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية كيلو اللحمة المفرومة يبلغ سعره 22 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كيلو لحم بدون عظم يبلغ سعره 39 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيلو جريب فروت يبلغ سعره خمسة ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كيلو الكيوي يبلغ سعره ثمانية ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كيلو البطاطا الحلوة يبلغ سعرها 5 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كيلو الفلفل الاخضر البارد يبلغ سعره 6 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كيلو الليمون يبلغ سعره خمس ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ربطتين الثوم يبلغ سعرهم ثلاثة ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بيتزا خضار وسط يبلغ سعرها 4 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه تفاح اخضر يبلغ سعره 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم برتقال عصير يبلغ سعره 5 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم موز كيلو يبلغ سعرها ثلاثة ريال سعودي.
- عروض العثيم مول تفاح تركي يبلغ سعره ثلاثة ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم مكسرات مشكل الكيلو يبلغ سعره 22 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم جبنة جرين لاند بالقشطة يبلغ سعرها 14 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم اليوم حلاوة بالفستق هالي يبلغ سعره 11 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية غلاية كهرباء يبلغ سعرها 35 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاحساء سميد خشن يبلغ سعر الكيلو 4 ريال سعودي.
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