شوف عروض بن داود المميزة على مختلف أنواع الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها Bindawood

عروض بن داود المميزة تقدم مجموعة مميزة ومختلفة من مختلف أنواع الأجهزة الهامة في مختلف أنحاء لمملكة العربية السعودية. كما تعودنا من جميع متاجر بن داود المنتشرة في جميع أنحاء المملكة على تقديم كل ما هو جديد بأسعار خيالية. استمر في قراءة هذا المقال لمعرفه أهم العروض والخصومات على مختلف الأجهزة لا تفوتها.

أقوى عروض بن داوود المميزة على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة

تقدم بن داوود مجموعة رائعة من الأجهزة المختلفة كالهواتف الحديثة، والشاشات الإلكترونية، وأجهزة اللابتوب وغيرها الكثير.

للاستمتاع بمشاهدة الماريات بشاشة عرض كبيرة، اشتري توشيبا شاشة ال اي دي سمارت، بها شاشة مقاسها 58 بوصة. كما أن دقة وضوحها عالية الجودة 4K، وبها منفذ يو اس بي. بسعر 2899 ريال سعودي.

احصل على ايفون 12 برو، بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، بسعر 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 03 اس، الهاتف مدعم بشريحتين SIM، ورامات سعتها 2 جيجا بايت. بينما مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، وكاميرا أمامية دقتها 5 ميجا بكسل. أما دقة الخلفية 13+2+2 ميجا بكسل، ويعمل بنظامةأندرويد. بسعر 425 ريال سعودي.

اشتري لاب توب ماركة ديل، بشاشة عرض حجمها 15.6 بوصة، بمعالج كور اي 3. كما تحتوي على قرص تخزين مساحته 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. بالإضافة لذلك يعمل الجهاز بنظام ويندوز 10، بسعر 1999 ريال سعودي.

تخفيضات وعروض بن داود على الأجهزة الكهربائية

احصل على جهاز فيليبس ألة نزعة الشعر متعدد الاستعمالات. بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

خصم 103 ريال على جويا محمصة القهوة بتقنية الهالوجين، تعمل بقوة 1400 واط. بسعر 349 ريال بدلاً من 452 ريال سعودي.

لعمل ألذ قهوة احصل على بي أند دي صانعة القهوة، سعة الألة 300 مللي.بينما تعمل بقوة 500 واط، بسعر 500 واط. بسعر 39 ريال بدلاً من 64 ريال، ووفر 25 ريال.

Bindawood Offers المذهلة على الأجهزة المنزلية

خصم 9 ريال على قدر ضغط مع غطاء، مقاسها 26 سم، بسعر 29 ريال بدلاً من 38 ريال سعودي.